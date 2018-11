Douglas Rain, la voix de HAL 9000 dans «2001: une odyssée de l'espace», est décédé

L'intelligence artificielle Hal 9000 dans «2001: une odyssée de l'espace» en 1968. — MARY EVANS/SIPA

La voix de HAL 9000 dans 2001: une odyssée de l'espace de Stanley Kubrick s’est éteinte. Douglas Rain est décédé ce dimanche à l’âge de 90 ans à Stratford, en Ontario (Canada). Une nouvelle annoncée ce dimanche sur le compte Twitter du festival de Stratford, cofondé en 1952 par le comédien canadien et dans lequel il s’était produit pendant plus de quarante-cinq ans.

Today we lost Douglas Rain, a member of our founding company and a hugely esteemed presence on our stages for 32 seasons. He will be greatly missed. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/dxcffgGEiA — Stratford Festival (@stratfest) November 12, 2018

« Le théâtre canadien a perdu l’un de ses plus grands talents », a déclaré le directeur artistique du festival, Antoni Cimolino, dans un communiqué de presse publié dimanche par CTV. L’acteur est mort de « causes naturelles », est-il indiqué sans plus de précisions. « Douglas Rain était cet artiste rare : un acteur profondément admiré par les autres acteurs », continue Antoni Cimolino.

« L’une des meilleures performances dans un film »

Né à Winnipeg, au Manitoba, au Canada en 1928, Douglas Rain a étudié au Old Vic de Londres et s’est produit dans des théâtres et des festivals partout au Canada. Il a reçu une nomination au Tony Awards en 1972 pour son rôle dans la production de Vivat ! Vivat ! Regina !

Tout le travail de voix off de Rain pour HAL s’est fait en postproduction. Edgar Wright, le réalisateur de Baby Driver s’est souvenu de Douglas Rain sur Twitter. « L’une des meilleures performances dans un film, avec rien que sa voix », salut-il.

RIP Douglas Rain, the chillingly calm tones of HAL 9000 in '2001: A Space Odyssey'. One of the best performances in film, with just his voice. pic.twitter.com/79Jr8iOWK6 — edgarwright (@edgarwright) November 12, 2018

Douglas Rain avait à nouveau prêté sa voix à l’intelligence artificielle en 2010 dans L’Année du premier contact : HAL 9000 de Peter Hyams.