VIDEO. Eddie Redmayne: «J.K. Rowling ne nous a pas raconté la fin de l'histoire»

Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques: Les crimes de Grindelwald — Warner Bros France

Eddie Redmayne et Ezra Miller retrouvent leurs personnages dans « Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald ».

Les deux comédiens, complices à la ville, ont parlé de leurs rôles avec J.K. Rowling.

Ils ont été impressionnés par la maestria de la créatrice de la saga Harry Potter.

Ils s’opposent dans Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald, réalisé par David Yates. Mais pas dans la vraie vie, où Eddie Redmayne , l’interprète du sympathique Norbert Dragonneau, et Ezra Miller, qui incarne le torturé Croyance, sont très complices. Surtout quand il s’agit de parler de la sexualité de Dumbledore, incarné par Jude Law !

« Bien sûr que Dumbledore est gay !, confie Ezra Miller à 20 Minutes. J.K. Rowling ne l’a jamais caché et c’est évident dans le film ! » Les deux comédiens avaient des conversations régulières avec l’auteur de la saga Harry Potter qui les confronte leurs personnages à l’évasion de Grindelwald, un terrible sorcier joué par Johnny Depp tentant d’enrôler une véritable armée maléfique.

Toujours prête à répondre

« J’avais beaucoup de questions sur mon personnage, avoue Eddie Redmayne, car il connaît une évolution importante dans ce film plus sombre que le premier. » J.K. Rowling a multiplié les personnages et les péripéties pour plonger plus profondément dans l’univers qu’elle a créé. « Elle en parle de façon incroyable et est toujours prête à vous répondre, n’hésitant pas à se lever, comme habitée, pour faire vivre les personnages devant vous », se souvient Eddie Redmayne.

Comme un film indépendant

Ezra Miller avait moins d’interrogations au sujet du garçon malmené par la vie qu’il incarne. « J’ai été épaté par la précision du scénario comme par sa complexité, reconnaît-il. J.K. Rowling arrive à mettre l’intelligence du cinéma indépendant dans une grosse machine destinée au plus large public. » On rejoint son enthousiasme pour la maestria de l’auteure devenue scénariste des films depuis le premier opus des Animaux Fantastiques. Attention à bien garder le secret des révélations que réserve le film !

Et de deux !

« Nous conservons nos personnages, quelque part, au fond de nous ce qui les enrichit pour le prochain film », déclare Ezra Miller. Eddie Redmayne et Ezra Miller disposaient, bien entendu, le scénario à leur disposition pour préparer leurs personnages, mais dès que les spectateurs auront vu Les Crimes de Grindelwald, les deux acteurs n’en sauront pas plus qu’eux. « J.K. Rowling ne nous a pas raconté la fin de l’histoire », prévient Eddie Redmayne, qui avoue être impatient d’apprendre la suite. On aimerait se glisser dans la tête de la romancière pour découvrir ce qu’elle mijote.