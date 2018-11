Qui pour succéder à L'Usurpateur, prix 20 Minutes d'audace 2017 ? — Alfama Films

Les Arcs Film Festival fête ses 10 ans et, pour la troisième année consécutive, « 20 Minutes » décernera son Prix 20 Minutes d’audace.

Le jury est composé de trois journalistes et un lecteur. Peut-être vous ?

Montrez-nous votre motivation en répondant au questionnaire ci-dessous. Peut-être serez-vous choisi(e) pour voir les dix films de la compétition (de chez vous), délibérer (par échanges de mails) et remettre le prix (avec nous), le 21 décembre sur la scène des Arcs.

Qui succédera à Zoologie à L’Usurpateur (The Captain)​ ? Les premiers lauréats du Prix 20 Minutes d’audace, remis en 2016 et en 2017 aux Arcs Film Festival, ont marqué les esprits. Et pour cause : le premier mettait en scène une femme russe affublée d’une queue dans le bas du dos, le second un déserteur de l’armée allemande qui, pour fuir ses supérieurs, se déguise en officier SS et devient plus nazi que le pire des nazis. Deux films pour le moins « audacieux ».

Une partie de l'équipe du Festival des Arcs, le président d'honneur Claude Duty (à dr.), le directeur général Pierre-Emmanuel Fleurantin, le délégué général Guillaume Calop et le directeur artistique Frédéric Boyer - S.LEBLANC / 20 MINUTES

« Le prix 20 Minutes d’audace est celui que je préfère », s’amuse Pierre-Emmanuel Fleurantin, le directeur général du festival. Vous avez l’art de récompenser un film sans concession, qui crée parfois la polémique, comme l’an dernier avec L’Usurpateur, mais qui célèbre un film que nous aimons, puisque nous l’avons sélectionné… »

C’est à cette expérience hors du commun que 20 Minutes convie l’un de ses lecteurs, qui participera au choix du plus audacieux des dix films sélectionnés en compétition aux Arcs. « Le dernier grand festival de cinéma de l’année », comme le surnomme affectueusement le cinéaste et président d’honneur Claude Duty, fête cette année ses 10 ans avec du beau monde : Valeria Bruni-Tedeschi et Romain Duris en invités d’honneur, un jury des courts-métrages présidé par Ramzy Bédia, celui des longs-métrages par le palmé d’or suédois Ruben Östlund, dont le film Snow Therapy avait été tourné (et projeté) aux Arcs. Si l’humour anticonformiste du cinéaste était encore à prouver, voici la photo qu’il a confié au festival pour son catalogue…

Ruben Ostlund et son singe, photo envouée par le cinéaste pour le catalogue officiel du Festival de cinéma européen des Arcs - R.OSTLUND/FESTIVAL DES ARCS

Voir les films chez soi, délibérer par échanges de mails

Revenons au Prix 20 Minutes d’audace et rappelons que les jurés, trois journalistes et un lecteur, n’auront pas besoin de se déplacer. Les dix films de la compétition seront accessibles (en version originale sous-titrée en anglais) de chez soi, via des codes personnels, pour une durée limitée (entre le 13 novembre et le 13 décembre).

Les délibérations auront lieu par échanges de mails entre les quatre membres du jury. Si vous avez la fibre un tant soit peu cinéphile, si vous êtes curieux de découvrir le meilleur du cinéma européen d’auteur et l’envie de repérer la perle audacieuse qui se cache dans la sélection du 10e festival des Arcs, n’hésitez pas, rejoignez le jury du Prix 20 Minutes d’audace 2018…