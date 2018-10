VIDEO. Les peluches font leur miel de «Jean-Christophe & Winnie»

Ewan McGregor dans Jean-Christophe et Winnie de Marc Forster — Disney France

Jean-Christophe, c'est le petit garçon, héros des aventures de Winnie l’ourson.

Le voici qui retrouve ses amis alors qu’il est devenu adulte dans « Jean-Christophe & Winnie », sous les traits de Ewan McGregor

Cette ode à l’enfance et au bonheur de vivre, inspirée des héros créés par A.A. Milne, fait un bien fou.

Quiconque craque pour Winnie l’ourson et ses copains Porcinet, Bourriquet et Tigrou sera à la fête devant Jean-Christophe & Winnie de Marc Forster. Le réalisateur de World Word Z et Quantum of Solace retombe joyeusement en enfance pour donner vie à ce bestiaire en poils et en plumes.

Le comédien Ewan McGregor incarne le héros devenu un adulte sérieux après avoir passé son enfance dans la Forêt des rêves bleus avec ses camarades de jeu. Leurs retrouvailles pleines de chaleur mêlent prises de vues réelles et marionnettes comme dans les récentes aventures de Paddington ou de Pierre Lapin. Et on y croit au point qu’on aimerait leur faire des câlins.

Des peluches à adopter

Pour donner vie aux créatures, les magiciens des effets spéciaux se sont davantage appuyés sur les illustrations créées par E.H. Shepard pour les livres de A.A. Milne que sur les looks des dessins animés Disney. « Il fallait qu’elles aient l’air rassurant de doudous qu’on a envie de serrer contre soi », explique Marc Forster. Le perpétuellement déprimé Bourriquet est particulièrement réussi, mais l’accent est aussi mis sur Winnie et sa philosophie toute en douceur et bonheur de vivre.

Du « live » pour célébrer la vie

Jean-Christophe & Winnie trouve sa place entre Le Livre de la jungle et La Belle et la Bête, autres versions « live » des classiques Disney. Ce poème filmé se révèle une ode à la fantaisie de l’enfance et au « pooisme », expression inspirée du nom anglais de Winnie qui invite à prendre la vie du bon côté. Cette promenade dans un monde désuet aux douces saveurs britanniques ouvre l’appétit pour des toasts au miel et une bonne tasse de thé. Et quand les ingrédients sont réels, ça fait d’autant plus de bien.