VIDEO. «Le cinéma en salle, c’est un réflexe qu’on acquiert enfant ou qu’on n’a pas»

Pascal Elbé sur le tournage du Cœur en braille — Gaumont - Ajoz Films - Nexus Factory

Pascal Elbé est le parrain de la 14e édition de « Mon premier festival ».

Il espère communiquer aux enfants entre 2 et 12 ans son goût de voir les films en salle.

Ses propres sorties ciné familiales, il s'en souvient avec émotion.

Pascal Elbé aime le cinéma et il veut le partager. C’est pour cela qu’il a accepté d’être le parrain de Mon premier festival , manifestation qui réunit une sélection de films pour les plus jeunes. « Le cinéma, c’est sur grand écran, explique-il à 20 Minutes et j’aimerais que les plus jeunes prennent l’habitude de fréquenter les salles plutôt que de voir des films sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette. »

Pour ce faire, notre homme a l’embarras du choix, avec une programmation très riche, orientée vers les bambins entre 2 et 12 ans, au Forum des images, à la Gaîté Lyrique et dans douze salles de cinéma parisiennes. « Le cinéma en salle, c’est un réflexe qu’on acquiert enfant ou qu’on n’a pas. Il s’agit quand même de la meilleure façon de voir des films, parce qu’elle invite au partage », martèle l’acteur réalisateur qui tourne en ce moment dans Just a Gigolo d’Olivier Barroux.

Souvenirs d’une enfance cinéphile

Pascal Elbé se souvient des séances de ciné qu’il partageait avec son père quand il était enfant. « C’était un rituel familial : comme tous les bambins de ma génération, on allait voir les Disney en famille ou Fantômas avec Louis de Funès que nous adorions et que je revois toujours avec plaisir, dit-il. Ces souvenirs me sont si chers que j’aimerais que tout le monde puisse en avoir de semblables. » L’acteur quinquagénaire reconnaît que la donne a changé depuis ses jeunes années. « Quand j’étais môme, il n’existait que trois chaînes de télé que tout le monde regardait et que nous commentions à la récré, se rappelle-t-il. Aller au ciné était un véritable événement. »

Une première visite au cinéma

Il s’amuse à l’idée que certains jeunes spectateurs puissent entrer pour la première fois dans une salle de cinéma. « Je suis pour le vivre ensemble et pour le voir ensemble ! » s’exclame-il. Et il est impatient de voir les jeunes découvrir Grease de Randall Kleiser avec John Travolta. « Il n’y a pas que l’animation qui puisse séduire les gamins : la comédie musicale aussi est très excitante, précise-t-il. C’est un genre festif qui permet d’apprécier l’expertise de plusieurs corps de métiers. » Le but du parrain de Mon premier festival est simple. « J’aimerais que le jeune public sorte du cinéma avec l’envie d’y retourner. »