«First Man»: Damien Chazelle est-il le plus français des réalisateurs hollywoodiens?

Damien Chazelle le 4 octobre 2018 à Washington pour l'avant-première américaine de First Man — Paul Morigi/Variety/REX/Shutterstock/SIPA

Damien Chazelle fera-t-il un nouveau carton d’entrées en France avec son film First Man ? Quoi qu’il en soit, l’histoire d’amour entre le réalisateur et la France ne s’arrêtera pas de sitôt. Voici les quatre raisons pour lesquelles Damien Chazelle est le plus français des réalisateurs hollywoodiens.

Son prénom

Non, non, ce n’est pas Damian mais bien Damien, à la française. Et pour cause, son père, Bernard, est franco-américain. Diplômé de l’École des mines, il a enseigné au Collège de France. Sa mère, Celia Martin, n’est pas française malgré son patronyme mais enseigne la littérature médiévale française.

Du coup, le petit Damien parle couramment Français. Il sait par exemple employer l’expression « pleurer comme une madeleine ». Et les personnages principaux de son premier film s'appellent Madeline et Guy...

Catherine Deneuve

Tout jeune étudiant en cinéma à Harvard, Damien Chazelle a eu un crush incroyable pour les films de Jacques Demy en général et pour Catherine Deneuve en particulier. Son amour pour les comédies musicales françaises, dont Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, mais pas seulement, irriguera certaines des scènes de La La Land, le film qui lui a valu l’Oscar du meilleur réalisateur et une popularité mondiale.

Chabadabada

Damien Chazelle a remporté l’un de ses premiers prix internationaux sur les planches de Deauville au Festival du cinéma américain 2014. Whiplash, son second long-métrage y a reçu le Grand Prix du jury. « C’est émouvant de recevoir un prix à Deauville où j’allais en vacances avec mes parents et d’être distingué par un jury de grands cinéastes qui m’ont influencé », avait expliqué le réalisateur devant le jury présidé par Costa Gavras.

Paris

Damien Chazelle a toujours rêvé de tourner à Paris, ville dont il apprécie le terreau multiculturel et les clubs de jazz, son genre musical de prédilection. Grâce à Netflix, le réalisateur va pouvoir exaucer son souhait. Il sera producteur et coréalisateur de l'ambitieuse série The Eddy, série musicale en huit épisodes dont l’action, et le tournage donc, se dérouleront à Paris… dans un club de jazz.