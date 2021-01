Jean-Pierre Bacri et Camille Cottin dans Photo de famille de Cécilia Rouaud — SND

Jean-Pierre Bacri a la réputation d’être grognon. Mais son registre est plus large que celui d’un simple râleur.

L'acteur le prouve dans « Photo de famille », en salle ce mercredi.

EDIT du 18 janvier 2021 : Connu pour ses vrais faux coups de gueule et pour son duo avec Agnès Jaoui, le comédien Jean-Pierre Bacri est décédé ce lundi à l'âge de 69 ans. Nous vous proposons la lecture de cette article qui revient que les plus chouettes « scrogneugneux » de Jean-Pierre Bacri, au cinéma.

Jean-Pierre Bacri serait-il l’homme d’un seul registre ? Incapable de faire autre chose que de tirer la tronche à longueur de films ? La réponse est bien entendu un « non » franc et massif ! L’acteur démontre encore une fois l’ampleur de son registre dans Photo de famille de Cécilia Rouaud et dans la vidéo ci-dessous.

Le comédien sexagénaire récemment cité aux Césars pour Le sens de la fête du duo Toledano/Nakache en a plus qu’assez d’être réduit à cette image qui fait peu de cas de son talent. Non seulement son registre est étendu mais il peut aussi chanter, danser, écrire et faire montre d’un humour ravageur à la télévision. Alors, évitez de lui dire qu’il râle tout le temps ou vous le ferez grogner ! Et ce ne sera pas du cinéma, mais alors pas du tout ! On vous aura prévenus.