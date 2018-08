VIDEO. « Le Monde est à toi »: Vincent Cassel, l'audace est son métier

Vincent Cassel dans Le monde est à toi de Romain Gavras — StudioCanal

Vincent Cassel joue un gangster pas bien malin dans « Le monde est à toi ».

Ce rôle est digne de ses précédents choix.

« 20 Minutes » revient sur sa carrière dans une vidéo.

Quel acteur, Vincent Cassel ! Il est de ceux qui parviennent toujours à surprendre comme dans Le monde est à toi de Romain Gavras où il incarne un gangster paranoïaque (archi) dominé par Isabelle Adjani. Ses choix cinématographiques sont souvent audacieux, comme le montre la vidéo ci-dessous.

EMISSION CINÉ

Que ce soit chez Gaspar Noé (Irréversible) ou chez Jean-François Richet (Mesrine), le fils de Jean-Pierre Cassel a su se faire un prénom. Il a le charme un peu canaille et un côté dangereux qui explosait déjà dans La Haine de Mathieu Kassovitz. C’est bien simple : Vincent Cassel a tout ce qu’il faut pour attirer les plus grands cinéastes. Il a même donné la réplique à George Clooney dans Ocean’s 12. Mais son rôle le plus ahurissant, c’est à Jean-Jacques Annaud et à Sa Majesté Minor qu’il le doit. Il ne vous reste qu’à regarder la vidéo si vous voulez savoir pourquoi !

