VIDEO. «Le monde est à toi»: Et si Romain Gavras était le Tarantino français?

La gangsta mama va mettre le feu le 15 août au cinéma! 🔥 🕶 #LeMondeEstAToi #theworldisyours #15aout #romaingavras @romain_gvrs #karimleklou @karimleklou #vincentcassel @vincentcassel #oulayaamamra @oulayaamamra #francoisdamiens @francoisdamienslevrai @philippekaterine #philippekaterine @gabby_r053 @sofiankhammes #noédebré @karim__boukercha @hugoselignac @studiocanal.fr @iconoclast.tv

A post shared by Isabelle Adjani (@isabelleadjaniofficiel) on Aug 2, 2018 at 2:17am PDT