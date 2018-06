Romain Puértolas, auteur de l’extraordinaire aventure du fakir: «Le fakir est venu me taper à l'épaule»

Romain Puértolas, l'écrivain montpelliérain auteur de L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa, dont le livre a été adapté au cinéma. — BALTEL/SIPA

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea vient d’être adapté au cinéma. « J’ai été intégré dans le projet à tous les niveaux » savoure son créateur, l’auteur Romain Puértolas.

L’écrivain qui a coécrit le scénario joue même un petit rôle dans le film.

Au même moment est sortie la suite des aventures du fakir, qui avait été un énorme succès littéraire en en 2013. Quant au tome III, il est quasiment fini d’écrire et sortira en 2019 ou 2020.

Né à Montpellier, où il a passé les dix premières années de sa vie, Romain Puértolas continue à donner vie à son personnage du fakir. Le roman L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea (éditions Le Dilettante) est sorti le 30 mai sur les écrans. Quasiment simultanément avec le tome II du livre (Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea).

Que pensez-vous de l’adaptation de votre livre à l’écran ?

Je suis très content de ce que j’ai fait avec Luc Bossi (également producteur du film), puisque nous l’avons coécrit ensemble. On a voulu changer des choses par rapport au livre, tout en gardant l’essence. C’est un film complémentaire, plus qu’une adaptation cinématographique.

En quoi est-il complémentaire ?

Il m’a permis d’explorer d’autres facettes du personnage du fakir. J’ai été intégré dans le projet à tous les niveaux. On m’a demandé mon avis sur le casting, je suis allé sur le tournage, j’ai même eu une apparition de quelques secondes dans le film.

Le film a été tourné en anglais, pourquoi ?

Je voulais une authenticité : que l’Espagnol soit espagnol, l’Anglais anglais... et le fakir, indien. Luc Bossi a découvert Dhanush, un acteur de Bollywood très connu en Inde. Quand j’ai écrit le fakir, je n’avais pas du tout de visage. Mes personnages sont très flous quand je les crée. Le film prend énormément d’ampleur avec lui.

Quel rôle jouez-vous dans le film ?

Il n’a pas été créé pour moi. Quand j’ai relu la version définitive, j’ai demandé au réalisateur Ken Scott s’il avait un acteur pour ce petit rôle sans texte, malgré tout un grand rôle. Celui de Grégoire, le grand amour de Peppy Miller (Bérénice Béjo).

L’autre actualité, c’est la suite du Fakir en roman…

Le personnage du fakir est venu me taper sur l’épaule pour me dire « Hé, j’ai encore plein de choses à dire ». Du coup, je suis en train de terminer l’écriture du tome III. Dans le tome II, le fakir, qui a connu le succès avec son livre, vit dans un grand palace où il est complètement inactif. Il en écrit la suite, mais coup de théâtre, ça ne plaît pas à son éditeur qui lui demande de repartir à l’aventure pour retrouver la personne qu’il était avant.

C’est ce que vous aviez peur de devenir ?

[rires] C’est un rôle de composition. La littérature me permet d’être quelqu’un que je ne suis pas, d’accomplir des fantasmes. Comme arriver dans un aéroport, me présenter à un chauffeur qui tient une pancarte et me faire passer pour celui dont le nom est inscrit dessus. Et voir où cela m’amènerait...

