VIDEO. «Ocean's 8»: Vous pensiez que Sandra Bullock était une actrice sérieuse? (et bien non!)

Sandra Bullock et Mindy Kaling das Ocean's 8 de Gary Ross — Warner Bros France

Sandra Bullock est à l’affiche de « Ocean’s 8 » avec une pléiade de stars féminines.

L'actrice a reçu un Oscar un 2010 pour « Gravity ».

Pour autant, elle n'est pas du genre à se prendre au sérieux...

Dans Ocean's 8 de Gary Ross, Sandra Bullock fait face à un sacré paquet de stars. Elle forme une bande d’arnaqueuses de haut vol avec Cate Blanchett, Helena Bonham-Carter et Rihanna (entre autres). La belle actrice y tient tête à ses partenaires avec son tempérament bien trempé et un sens de l’humour qu’elle révèle dans la vidéo ci-dessous. Elle n’est pas la dernière quand il s’agit de faire le show.

Sandra Bullock n’est pas seulement l’actrice oscarisée pour Gravity d’Alfonso Cuaron : elle aime aussi à s’amuser et ne perd pas une occasion de plaisanter sur les plateaux télé ou avec ses amis stars. C’est un côté moins connu (et moins sérieux) de sa personnalité. On peut avoir été élue plus belle femme du monde par le magazine People en 2015 et aimer jouer avec son image en sautant sur un piano géant avec Tom Hanks ou en rappant dans un show télévisé. Vive Sandra Bullock et sa bonne humeur communicative!