Le Joker version Jared Leto va avoir son propre film

Jared Leto interprète le Joker dans Suicide Squad — LILO/SIPA

Warner Bros prépare un film à part entière pour le personnage du Joker. Mais pas celui des films Batman, celui incarné à l’écran par Jared Leto dans le très controversé Suicide Squad.

La nouvelle a de quoi tirer jusqu’aux oreilles le sourire des fans du film, déjà dans l’attente depuis qu’une suite centrée sur le personnage de Harley Quinn avait été annoncée par la franchise.

En attendant d’autres vilains

Même si rien n’est confirmé, le super-méchant le plus charismatique de la mythologie Batman devrait à nouveau être incarné par le chanteur de 30 Seconds To Mars, qui avait surpris il y a deux ans avec une interprétation remarquée.

Si aucune date, ni nom de scénariste ou réalisateur n’a encore été précisé, ce nouveau projet dévoilé par Variety pourrait présager une série de films issus du Suicide Squad de 2016.

Young Joker

Outre ce spin-off, Hollywood a d’autres projets en cours pour le Joker. Warner Bros et DC Comics prévoient un film retraçant les origines et la jeunesse du personnage. Ce film coproduit par Martin Scorsese pourrait être réalisé par Todd Philipps (Very Bad Trip) et Scott Silver (8 Miles).

Ce spin-off qui se situera en dehors de l’univers DC Comics, permettra aux studios de peinturlurer le visage de nouveaux acteurs. Une chose est sûre, le pire ennemi du chevalier noir a encore de belles années devant lui.