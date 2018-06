«Taxi 5»: «Tu as tué la franchise», lance Samy Naceri à Franck Gastambide

L'acteur Samy Naceri pose à Paris le 20 avril 2015 — Joel Saget AFP

Il règle ses comptes par voie de presse. Samy Naceri est revenu sur son absence dans Taxi 5 dans une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs ce lundi.

Samy Naceri ne s’était vu proposer qu’une scène post-générique et avait refusé auprès de la production, portée par Franck Gastambide et Malik Bentalha. « Ils ont essayé de me la faire à l’envers. Pour être clair, ils ont essayé de me faire croire qu’ils n’avaient pas besoin de moi au début. Quand ils se sont aperçus qu’ils avaient vraiment besoin de moi. Ils ont fait un peu de rétro », estime l’acteur. « Ils ont eu besoin de moi, pas pour l’acteur, pas pour la franchise. C’était juste pour cautionner leur Taxi 5 », poursuit-il.

« 3 millions d’entrées en vendant des tickets à 3 euros »

Depuis sa sortie le 8 avril, Taxi 5 a rassemblé plus de 3,5 millions de spectateurs. Un résultat gonflé artificiellement la production selon Samy Naceri : « Quand ils nous parlent de 3 millions d’entrées… Quand on sait que pour garder des salles, ils achètent des billets plein pot et les revendent aux comités d’entreprise à 3 euros. Ils font 3 millions d’entrées en vendant des tickets à 3 euros. Faut arrêter les bêtises. »

Le comédien n’a pas vu le film. « J’ai eu assez de retours de gens de la profession, de gens qui ont travaillé sur le tournage. Franchement, ça me ferait du mal de rester une heure et demie devant un film où on m’a proposé une scène à la fin sur fond vert, alors que j’ai fait le 1, le 2, le 3, le 4 », explique-t-il.

« Tu t’es loupé »

Au sujet de la possibilité de participer à un 6e volet, Samy Naceri répond : « Si c’est pour travailler sur un Taxi 6 avec Gastambide, avec un scénario écrit par Gastambide, non, je n’y vais pas. On a vu ce que ça a fait là. »

Et de conclure en s’adressant à Franck Gastambide : « Arrête de mentir au public en disant que t’as un box-office magnifique. Tu t’es trompé. T’avais un mauvais scénario. T’as mal réalisé et t’as tué une franchise. Essaie de te remettre en question ! ». Et d’ajouter : « Si on te donne la chance de faire un 6, va dans le sens des spectateurs, car tu t’es loupé. »