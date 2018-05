«Neuilly sa mère!» revient pour un second volet et le casting a quelques peu changé!

VOLET 2 Neuf ans après la sortie de « Neuilly sa mère ! », les aventures de la famille Chazelle reprennent de plus belle dans un second volet. Et le casting du film a quelques peu changé!...

« Neuilly sa mère » — CND

Pour les Millenials c’est un classique des années 2000 qui avait réuni plus de 2,5 millions de téléspectateurs à sa sortie en salle. Neuilly sa mère ! revient presque dix ans plus tard pour les nouvelles aventures de la famille Chazelle, et le casting a quelque peu changé…

Pour ceux qui n’auraient pas la mémoire claire, Neuilly sa mère ! raconte l’histoire de Sami, un jeune banlieusard de Chalôn qui n’aime qu’une chose, traîner avec ses potes dans le quartier. Malheureusement, Sami se voit confié dans une nouvelle maison et plus précisément chez sa tante Djamila à… Neuilly-sur-Seine ! Le contraste est violent et Sami se retrouve plongé dans un univers bourgeois puisque le mari de Djamila est Stanislas de Chazelle, héritier d’une vieille famille française.

« Neuilly sa mère, sa mère ! » est le nom du second volet

Le réalisateur Gabriel Julien-Laferrière a donc annoncé la suite du film avec évidemment l’équipe presque au complet incarnés par Jérémie Denisty, Denis Podalydès, Joséphine Japy ou encore Chloé Coulloud. Petite nouveauté, le rôle de Djamila interprété par Rachida Brakni sera remplacé par Sophia Aram. Voici en exclu, le synopsis du second opus :

« En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Après la défaite de son idole Nicolas Sarkozy aux présidentielles, il sombre dans une profonde dépression. Sa famille perd également toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. »

Neuilly sa mère, sa mère ! sortira dans les salles le 8 aout prochain.