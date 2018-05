«Star Wars»: Un film sur le chasseur de primes Boba Fett en développement

Boba Fett, le chasseur de prime de "Star Wars", dans un teaser imaginé par un fan. — Eric Demeusy

Alors que Solo: A Star Wars vient de sortir en salle, Disney réfléchit déjà aux prochains films spin-offs de l’univers Star Wars. Si les rumeurs évoquent un film centré sur Obi-Wan Kenobi réalisé par Stephen Aldry (Billy Elliot, The Hours), The Hollywood Reporter qu’un autre personnage, un des préférés des fans, intéresse le studio : le chasseur de primes Boba Fett.

Un personnage mystérieux et culte

Selon le journal américain, c’est James Mangold, réalisateur de Copland, Walk the line et surtout de Logan, la dernière aventure du super-héros Wolverine, qui devrait coécrire et réaliser ce film. Pour les non-initiés, Boba Fett est un personnage mystérieux mais culte de la Guerre des étoiles, toujours caché derrière son casque. Il a fait sa première apparition dans L'Empire contre-attaque, où il pourchasse Han Solo pour le livrer à Jabba. Il est également apparu dans la prélogie, des romans, ou des comics à même de nourrir sa mythologie et l’intérêt des fans.

Le prochain film Star Wars en salle sera l’2pisode IX fin 2019, qui marque le retour de J.J. Abrams derrière la caméra après son Réveil de la Force.