C'est officiel, Danny Boyle tourne le prochain «James Bond» en décembre (toujours avec Daniel Craig)

Ce n’est pas une surprise, mais une confirmation, une officialisation. Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting et Slumdog Millionaire, sera bien aux manettes du prochain James Bond, le 25e film de la franchise. Il s’agira également de la cinquième, et sûrement dernière mission pour l’acteur Daniel Craig.

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY