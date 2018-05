«Solo: A Star Wars Story»: «Il n y a qu'un Solo, c'est Harrison Ford»

Han Solo et Chewbacca réussiront-ils à susciter l'intérêt du public? — Lucasfilm/Jonathan Olley

« Je n’ai même pas voulu regarder ne serait-ce que la bande-annonce », confie Jeff, dépité, sous notre appel à témoignage sur le nouveau spin-off de Star Wars signé Disney. C’est peu dire que Solo : A Star Wars Story, le biopic sur la jeunesse du héros casse-cou Han Solo, divise les fans.

Depuis que Georges Lucas a cédé la franchise Star Wars à Disney, la délicieuse et insupportable attente qui s’écoulait entre chaque épisode a laissé place à une succession de films dont la qualité n’est pas toujours à la hauteur des attentes.

Manque de charisme

Premier grief des internautes de 20 Minutes, confier le rôle du pétillant mercenaire porté par Harrison Ford a un autre acteur, Alden Ehrenreich en l’occurrence, se révèle rédhibitoire. « Il y a des rôles qui ne peuvent pas être repris même avec le meilleur acteur du monde et toute la bonne volonté du monde », avance Alexis. « Les acteurs de la nouvelle génération n’ont aucun charisme, tranche Adrien. Han solo, c’est Ford. Un point c’est tout ». Un poil sévère avec un acteur qui, a 28 ans, a déjà fait ses classes chez Woody Allen (Blue Jasmine), Francis Ford Coppola (Tetro) et les frères Coen (Ave, César !) ?

Scénario flaglada

Second grief, le scénario, déjà décortiqué par celles et ceux qui ont eu la chance de le voir en avant-première, n’est pas très prometteur. « Un film sur la jeunesse de Han Solo n’apporte que très peu de plus-value à l’univers », croit savoir Alexis. « Autant Rogue One a créé la surprise en comblant un vide entre l’épisode, autant Solo semble pouvoir se regarder presque indépendamment des autres films », souligne Alexia. C’est à la fois sa force et sa faiblesse ». C’est ce qui conduit Xavier à délaisser ce dernier volet : « Aucun Intérêt, ça n’ajoute pratiquement rien à l’univers. Contrairement à Rogue One ».

Enfin, dans le viseur des fans : Disney. Accusée de tirer profit à tout prix de la franchise au risque d’édulcorer l’esprit Star Wars, la firme concentre les critiques. « Ce film est un pur produit de merchandising pour faire vendre de la licence, il y a bien mieux à faire sur l’univers », écrit Alexis.

« Disney m’a déjà assez effrayé sur les épisodes 7 et 8. J’ai bien aimé le premier spin-off et j’irai voir le second, avance Matthias. Pour Solo, j’ai peur que l’univers déjà existant ne soit pas respecté et qu’ils nous imposent leur version de l’histoire alors qu’ils ne maîtrisent pas cette saga », explique ce fan « depuis tout petit ».

Y aller ou pas ?

Heureusement pour le film, d’autres internautes veulent laisser leur chance à Han Solo et son histoire. Michel, Paul et bien d’autres veulent absolument « aller le voir ». Alexia, elle, ne raterait un épisode de Star Wars « pour rien au monde ». Elle trouve Alden Ehrenreich « très mignon ». Un argument qui en vaut bien un autre.

De son côté, Laura ne veut pas se prononcer sans avoir vu le film même si elle a du mal à remplacer Harrison Ford : « Je ne sais pas quoi en penser, pour moi il n’y a qu’un seul Han Solo et c’est Harrison Ford. J’évite tous les articles, photos, extraits du film comme je l’ai fait pour Rogue One et où j’avais été agréablement surprise. On verra à la sortie du film ». Un avis partagé par Frédéric : « Une seule façon de se faire un avis, aller le voir », conclut-il. Un fan averti en vaut deux.