VIDEO. Festival de Cannes: «Une affaire de famille» remporte la Palme d'or, Jean-Luc Godard honoré

Une affaire de famille du Japonnais Kore-Eda Hirokazu a réussi à séduire Cate Blanchett et le jury du 71e Festival de Cannes. Cette édition 2018 a vu les femmes, l’Asie et le Moyen-Orient jouer les premiers rôles et laisser planer le doute sur le lauréat dans l’attente de l’annonce de la Palme d'or.

Et la Palme d’Or est attribuée à Une affaire de famille de Kore-Eda Hirokazu !



Le film de Kore-Eda Hirokazu succède a été choisi parmi les 21 films en compétition, pour recevoir la Palme d’or et succédé à The Square du Suédois Ruben Östlund.

Une Palme d’or spéciale a été remise à Jean-Luc Godard qui présentait Le livre d’image. « Le jury a demandé l’autorisation pour remettre un Palme d’or spéciale à un artiste qui a fait avancer le cinéma », a expliqué Cate Blanchett. Le cinéaste n’était pas présent dans la salle pour le récupérer.

Mais le palmarès du Festival de Cannes ne se résume pas qu’à la Palme d’or et sa spéciale, voici les autres récompenses décernées ce samedi soir avec notamment le Grand Prix reçu par Spike Lee pour son film Blackkklansman et le Prix du jury pour le film Capharnaüm de Nadine Labaki.

Deux films se sont vus décerner le meilleur scénario : Alice Rohrwacher pour Lazzaro Felice (Heureux comme Lazzaro) et Nader Saeivar pour Se Rokh (3 visages/3 faces). Le prix de la mise en scène a été remis à Pawel Pawlikowski pour Zimna Wojna (Cold War).

Cold War remporte le prix de la mise en scène.



Le prix d’interprétation féminine est revenu à l’actrice kazakh Samal Yeslyamova pour son rôle dans Ayka. Pour le prix interprétation masculine, c’est Marcello Fonte (Dogman), qui est monté sur scène le recevoir.

Voici les résultats pour deux autres distinctions.

