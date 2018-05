Le 71e Festival de Cannes en 71 moments pris sur le vif

Le Festival de Cannes vient de remballer son tapis rouge et de le ranger jusqu’à l’année prochaine. Il est temps de faire le point, de se demander ce qu’il restera de Cannes 2018. Et parce que des images valent mieux que de longs discours, 20 Minutes vous rappelle les 71 moments forts de cette 71e édition du festival.

1. Ils en rêvaient depuis longtemps, ils l’ont fait : Penélope Cruz et Javier Bardem montent enfin les marches ensemble pour Eveybody Knows d’Asghar Farhadi.

2. Maître de cérémonie touché par la grâce, Edouard Baer fait rire l’un des publics les plus exigeants et prestigieux du monde.

3. La présidente du jury Cate Blanchett annonce d’emblée son intention d’attribuer une Palme d’or à un film qui marquera l’histoire du cinéma.

4. Drôle d’idée de s’obstiner a vouloir s’asseoir dans la salle à côté de Penelope Cruz et Javier Bardem lors de la projection d’Everybody knows. Et drôle d’idée aussi de vouloir s’inviter à la table de Cate Blanchett lors du dîner d’ouverture. On a quand même essayé.

5. Paulo Branco s’est obstiné de son côté à empêcher la présentation de Don Quichotte en clôture du festival, puis sa sortie en salle. Mais son idée était moins drôle que les notres. Nettement moins.

6. A force de persévérance, après un « petit AVC », une grosse frayeur et une bonne semaine de repos,Terry Gilliam débarque enfin pour projeter son Don Quichotte à Cannes. Lui aussi en rêvait, c’est fait.

Follow @quixotemovie for all the latest news on The Man Who Killed Don Quixote, which closes @Festival_Cannes, and opens across France on May 19th #QuixoteVive pic.twitter.com/o7LvFpu2m2