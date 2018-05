Festival de Cannes: L'équipe de «Solo - Star Wars Story» a monté les marches et adoré ça

L'équipe de Solo - A Star Wars Story avant son arrivée à Cannes — LucasFilms/Disney

Avant la sortie de « Solo - A Star Wars Story » le 23 mai, l’équipe présentait le film hors-compétition à Cannes.

Trois des acteurs principaux du film ont revécu l’expérience de la montée des marches pour « 20 Minutes ».

Ce n’est pas parce qu’on a visité une galaxie très lointaine en jouant dans Solo: A Star Wars Story de Ron Howard qu’on n’est pas impressionné quand on monte les marches à Cannes. Alden Ehrenreich, Thandie Newton et Donald Glover ont raconté leur expérience cannoise à 20 Minutes.

Alden Ehrenreich, Solo n’était pas seul

Le jeune acteur était déjà venu à Cannes notamment pour présenter Tetro de Francis Ford Coppola. Evidemment son expérience avec l’équipe de Solo a été très différente pour celui qui incarne Han Solo dans ses jeunes années.

« Tetro était un petit film intimiste et je me souviens avoir fait des interviews avec Coppola et être resté pétrifié de timidité, raconte-t-il. A 28 ans, j’ai pris de la bouteille et les marches qui me paraissaient alors inaccessibles m’ont donné l’occasion de repenser à tout le chemin que j’ai parcouru depuis 2009. J’étais quand même flippé et heureux d’être épaulé par le reste de l’équipe. »

Donald Glover, cool comme Lando Calrissian

Donald Glover, comédien et chanteur, est épatant dans le rôle de Lando Calrissian, ami et rival, de Solo. Vêtu d’un superbe smoking bleu, il a fait sensation sur les marches et c’était le but recherché.

« Etre invité à Cannes donne de la visibilité aux Afro-américains ce dont je suis fier, dit-il. Me retrouver sur les marches, c’était bien cool, surtout quand je me suis souvenu que la figurine de Lando Calrissian est l’un des premiers jouets que j’ai possédés. Etre là avait quelque chose de surréaliste et de magique. C’est un souvenir que je chérirai toute ma vie, quoi que je fasse après ce film. »

Thandie Newton, belle et rebelle

Dans le film, Thandie Newton, vue dans la série Westworld, incarne une rebelle. Elle a fait montre de son caractère bien trempé en demandant à Vivianne Westwood de lui confectionner une robe où apparaissent tous les héros black de la saga.

« Je suis une femme et j’ai la peau sombre, lance-t-elle. Monter les marches était une façon de montrer ce que je suis et la fierté que je ressens à être l’une des premières héroïnes noires de la saga. Sur les marches, j’ai montré à Donald Glover sa photo sur ma robe. Et nous étions tous deux conscients de ce que tout cela représente en termes de diversité et de visibilité. C’était un très beau moment. »