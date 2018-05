John Travolta: «Fêter les 40 ans de "Grease" à Cannes me fait réfléchir sur le temps qui passe»

John Travolta dans Grease de Randall Kleiser — Park Circus

« Grease » de Randall Kleiser est sorti en 1978.

John Travolta a pris plus de plaisir à danser qu’à chanter sur le tournage.

Il sera bientôt visible dans « Gotti », biopic sur un gangster disponible le 13 juin en VOD.

Il est content John Travolta à l’idée de venir célébrer l’anniversaire de Grease sur la Croisette. Et ce d’autant plus que ce sera à l’occasion d’une séance publique, sur la plage où il va pouvoir croiser ses fans. « Fêter les 40 ans de Grease à Cannes me fait réfléchir sur le temps qui passe », confie-t-il à 20 Minutes.

L’acteur de 64 ne se doutait pas que la comédie musicale de Randall Kleiser serait toujours aussi populaire quatre décennies après sa sortie. « Quand je vois des Français de tous âges m’arrêter dans la rue en me mimant des chorégraphies du film, je suis épaté » avoue-t-il.

Danseur avant tout

L’acteur se rappelle encore très bien des danses qu’il effectuait avec Olivia Newton-John. « En revanche j’avoue que le détail des paroles des chansons m’échappe. J’ai toujours été plus à l’aise pour danser que pour chanter. » C’est d’ailleurs ses dons de danseur qui ont relancé sa carrière quand Quentin Tarantino l’a engagé. « Il est fan de Grease et m’a tout de suite demandé de danser le twist avec Uma Thurman. Je l’ai d’ailleurs aidé à chorégraphier cette scène en ajoutant des pas et des mouvements devenus cultes depuis », se souvient-il.

John Travolta au Carlton #grease @festivaldecannes A post shared by Caroline Vié (@caroklouk2) on May 16, 2018 at 7:40am PDT

Danser avec Prince

Aujourd’hui, John Travolta danse moins, préférant improviser des concours de cuisine chez lui avec sa femme et ses enfants. « En fait, dès que j’ai été connu, j’ai arrêté de danser en boîte car je détestais que les gens me regardent comme une bête curieuse », dit-il. Et d’évoquer un souvenir, les yeux dans le vague. « A une soirée, Prince et moi nous sommes retrouvés sur le dance floor, raconte-t-il. Nous avons esquissé quelques pas timides car nous avions peur des photos volées : c’était très triste. » Pour autant, John Travolta n’est pas déprimé, loin de là.

Après la danse, la mafia

Non content de s’offrir des bains de foule à Cannes pour Grease, il a aussi présenté son nouveau film Gotti, portrait d’un célèbre mafieux. Il l'incarne devant la caméra de Kevin Connolly dans ce biopic disponible en VOD le 13 juin. « Etre à Cannes me permet d’assurer la promotion des deux, précise-t-il, et de passer un bon moment en France avec ma famille qui m’a accompagné sur la Côte d’Azur. » L’accueil chaleureux qu’il reçoit prouve que quarante années n’ont pas entamé sa popularité auprès des spectateurs.