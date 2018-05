VIDEO. Ryan Reynolds et Josh Brolin, le double effet Deadpool

Ryan Reynolds dans Deadpool 2 de David Leitch — 20 th Century Fox

Ryan Reynolds retrouve la combinaison très moulante de Deadpool.

Il a fait appel à Josh Brolin pour incarner Cable, un militaire pas vraiment commode.

D’autres nouveaux venus créent aussi la surprise dans cette comédie d’action.

Quel est le film de superhéros dont le personnage se fait sauter - avec de la dynamite, on se calme - dès les premières minutes ? Deadpool 2 de David Leitch bien sûr, encore plus frappé que le premier volet !

Une tragédie incite le pauvre Deadpool, décidément pas bien chanceux, à plonger dans le désespoir avant d’être contraint de remettre sa mort à plus tard. Il doit reprendre du service pour affronter un militaire grincheux et un gamin pyromane tout aussi frappadingues que lui. « Je ne m’attendais pas à pouvoir faire une suite, avoue Ryan Reynolds à 20 Minutes. J’ai été le premier surpris par le succès du film au box-office. »

Renouveler les effectifs

Reynolds ne s’est pas laissé paralyser par le succès. « J’ai tout de suite compris que le deuxième volet ne pouvait pas être centré sur moi, confie-t-il. Il fallait renouveler les effectifs pour ne pas lasser le public et le surprendre encore et toujours. » C’est là que Josh Brolin entre en scène. L’acteur, vu récemment dans la peau du très méchant Thanos dans Avengers : Infinity War, est sorti de sa zone de confort pour incarner Cable, un personnage à la gâchette facile. « J’ai exploré un registre comique qui ne m’est pas du tout familier », raconte ce dernier.

Drôle de superhéros

Ryan Reynolds est bien conscient du malaise de son partenaire qu’il a exploité au profit du film. « Deadpool réveille la folie qui sommeille en chacun de nous. Même Céline Dion a été touchée par l’effet de ce drôle de superhéros », explique-t-il. Le clip délirant que la chanteuse a tourné pour Deadpool 2 est tout à fait dans l’esprit du film. « Je n’osais espérer que nous l’obtiendrions, mais elle a dit oui tout de suite est entrée en plein dans notre délire. » Et du délire, il y en a dans ce deuxième volet où le héros au langage fleuri tabasse les bad guys avec enthousiasme !

Plus vraiment verts

« J’ai découvert que je n’avais plus 20 ans, se souvient Ryan Reynolds. Les scènes d’action sont de plus en plus douloureuses pour moi ». Josh Brolin partage son point de vue. « J’en ai bavé mais je suis heureux de faire à cinquante balais le genre de films dans lesquels on tourne habituellement quand on est gamin ! » Les deux comédiens sont devenus bons potes et rêvent déjà de se retrouver sur un troisième volet. « Ce qui est difficile est de rester frais mais les nouveaux personnages du film ouvrent de nombreux horizons, » déclare Ryan Reynolds. On souhaite une longue vie à l’irrésistible saga Deadpool.