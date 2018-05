Festival de Cannes : Et si le plus féministe des cinéastes en compétition était l'Iranien Jafar Panahi?

Avec Serebrennikov assigné à résidence par la justice russe et Godard absent pour raisons personnelles, c’est le troisième réalisateur qui n’a pas pu faire le déplacement sur la Croisette. Jafar Panahi, en a encore « pour vingt ans à ne pas pouvoir quitter l’Iran », rappelle sa productrice Mastaneh Mohajer.

Mais il fait attention à ne froisser personne et se débrouille habilement. "Il prend soin de toujours tourner deux scénarios en même temps, raconte son chef opérateur Amin Jafari : celui du film et celui qu’il doit pouvoir montrer aux autorités qui viendraient éventuellement lui chercher des ennuis. »

Quand t'as dormi 3h et que tu te tapes un film iranien à 8 am qui parle de suicide avec de LOOONNNGS plans séquences, et que tu te retrouve devant une comédie qui te donne l'impression d'être moins con après la vision du film. #TroisVisages #Cannes2018 https://t.co/fFoGsvp3xR pic.twitter.com/TZEG23gkdL