Venez partager notre dîner avec Romain Gavras et Bertrand Grébaut sur la plage Nespresso

La plage Nespresso, vu de la Croisette — EMMANUEL NGUYEN NGOC

Au Festival de Cannes, Nespresso ne sert pas que le café, mais organise aussi des diners de chefs prestigeux, en partenariat avec le Fooding cette année. 20 Minutes offre la possibilité à l'un de ses lecteurs ou lectrices de se joindre lundi soir à la table de son chroniqueur, afin de faire le compte-rendu du repas concocté par le chef Bertrand Grébaut et son ami cinéaste, Romain Gavras.

Ces deux-là se connaissent depuis le lycée et ont tous les deux participé à l'aventure du collectif Kourtrajmé. Romain Gavras est depuis l'auteur de deux long-métrages : Notre jour viendra en 2010 et Le Monde est à toi qu'on a vu et qui nous a bien fait marrer à 20 Minutes, avec Isabelle Adjani et Vincent Cassel dans des seconds rôles décalés. Le film est sélectionné cette année à la Quinzaine des réalisateurs.

Bertrand Grébaut a fait des études d'art après son bac, avant de s'aventurer en cuisine où il est très vite devenu, après une étoile décrochée à l'Agapé et le succès de Septime, puis de Clamato, le chef de file d'une nouvelle génération de cuisiniers sensibles et attentifs à leur époque.

Asperge, homard et café

Lundi soir sur la Croisette, ces deux-là vont nous concocter un repas qui promet de faire briller les étoiles et de nous en faire voir de toutes les couleurs. Asperge féta et caviar en entrée, homard bleu et lard de porc noir à suivre, avant de finir par un financier aux fraises et à la rhubarbe sont au menu...

Surprise, il y a un thème imposé: la présence dans un des plats d'un cru de café de la marque qui régale...