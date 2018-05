L’actrice Annette Bening va rejoindre l’univers Marvel ! La comédienne de 60 ans ne va cependant pas endosser le costume d’un superhéros. D’après The Hollywood Reporter, deux rôles sont envisagés : soit une scientifique, soit la mère de Carol Danvers, alias Captain Marvel, interprétée par Brie Larson dans le film éponyme.

L’histoire se passe donc dans le même monde que celui des Avengers, mais dans les années 90, bien avant que Hulk, Captain America, Iron Man et leurs compagnons ne décident de s’associer pour former une équipe. Carol Danvers est une pilote de l’U.S. Air Force qui développe des super-pouvoirs quand son ADN fusionne avec celui d’un extraterrestre.

Casting de rêve

En plus d’Annette Bening et de Brie Larson, Captain Marvel bénéficiera d’un casting 5 étoiles. Samuel L. Jackson, Jude Law et Ben Mendelsohn ont déjà été confirmés, et Djimon Hounsou, Lee Pace et Clark Gregg (déjà bien connus des aficionados de Marvel puisqu’ils interprètent des personnages clés de la saga, Korath, Ronan et l’agent Phil Coulson), reprendront leurs rôles.

Production has begun on Marvel Studios' #CaptainMarvel...@BrieLarson receives instructions from Brigadier General Jeannie Leavitt, 57th Wing Commander on a recent visit to Nellis Air Force Base in Nevada to research her character. pic.twitter.com/P3ZXvEguJQ — Captain Marvel (@captainmarvel) March 26, 2018

Captain Marvel est prévu pour une sortie en mars 2019, deux mois avant le quatrième et mystérieux épisode d’Avengers.

20 Minutes avec agences