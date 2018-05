VIDEO. Festival de Cannes: Comment «L'Homme qui tua Don Quichotte» a fini par tuer Paolo Branco

Adam Driver dans L'Homme qui tua Don Quichotte — Diego Lopez Calvin

Au bout du suspense, comme au cinéma. Paolo Branco se doutait que « la justice ferait une exception » en faveur du Festival de Cannes. Et il avait pris les devants, ce mercredi à 15h, convoquant la presse à l’heure où le juge devait rendre sa décision d’autoriser ou non la projection de L’Homme qui tua Don Quichotte en clôture du Festival de Cannes.

Le producteur et patron d’Alfama a profité de la présence d’une grosse partie de la presse internationale entassée sur son stand du Marché du film pour jeter son fiel sur le Festival de Cannes en général et son Délégué Général Thierry Frémaux en particulier, qu’il juge « entièrement responsable de la crise dans laquelle se trouve le film ».

Désastre financier

Le producteur regrette en effet de ne pas avoir été associé à la décision de présenter le film en clôture, « ce qui a toujours été désastre pour l’avenir financier d’un film au moment où les professionnels ont déjà quitté la Croisette ». Et surtout d’avoir fait fi des différends l’opposant aux autres ayants droit du film, annonçant la sortie de L’Homme qui tua Don Quichotte au lendemain de sa présentation cannoise, le 20 mai, alors qu’une décision de justice est attendue pour le 15 juin.

Finalement, la décision est tombée et à 16h20. Paolo s’est alors levé pour déclarer : « Je respecte la décision de la justice d’autoriser à titre exceptionnel la projection du film à Cannes, à la condition que le festival informe le public à ses frais que cela infirme en rien les droits d’Alfama », sa société de production.

#cannes2018 : #paoloBranco accepte la décision du juge d’autoriser la projection du film de #TerryGilliam « à condition que le @Festival_Cannes informe à ses frais le public que cette autorisation n’infirme en rien les droits d’Alfama », sa société de production. pic.twitter.com/i8HpUHUpBd — Stephane Leblanc (@sl20min) May 9, 2018

Suspendu à la décision du 15 juin, L’Homme qui tua Don Quichotte ne pourra sans doute pas sortir en salle dans la foulée, comme l’espéraient le réalisateur et les autres producteurs du film. Mais du côté de Terry Gilliam, on se dit « soulagé ». Le réalisateur se repose suite au « petit AVC » dont il a été victime le week-end dernier, assurant à 20 Minutes, par la voix de sa famille, qu'« il fera bien le déplacement jusqu’à Cannes » pour présenter son film. Don Quichotte n’est pas encore mort. Et Terry Gilliam revit.