Jennifer Lawrence, Leo DiCaprio, Tom Cruise… Les salaires des stars dévoilés

Les acteurs hollywoodiens gagnent moins d'argent que dans les années 1990 révèle une enquête de Variety publiée mardi. Tandis que Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks et Jim Carrey pouvaient toucher à l’époque jusqu’à 20 millions de dollars par film, sans compter un bonus sur les recettes du box-office, aujourd’hui, les stars qui reçoivent ce genre de cachets sont de moins en moins nombreuses. Mais il en reste. On pense à Dwayne Johnson, Vin Diesel et Robert Downey Jr. par exemple.

Des « coupes » dans le salaire pour l’amour de l’art

Après le succès de Fast and Furious et de Jumanji : Bienvenue dans la jungle, The Rock va toucher 20 millions de dollars pour Red Notice (sortie prévue en 2020). Robert Downey Jr., qui a largement contribué au succès d’Iron Man, a raflé 10 millions de dollars pour 15 minutes d’apparition dans Spider-Man : Homecoming(2017). Pour sa part, Daniel Craig, qui reprendra son rôle de James Bond en 2019, est payé 25 millions de dollars pour jouer dans le volet réalisé par Danny Boyle. Pas de quoi pleurer en effet…

Si les acteurs hollywoodiens demandent des salaires colossaux pour des rôles dans des franchises, Variety rappelle que la plupart d’entre eux acceptent de faire des « concessions » pour des projets artistiques.

DiCaprio chez Tarantino

Jennifer Lawrence a perçu 15 millions de dollars pour Red Sparrow. Leonardo DiCaprio a également baissé ses exigences salariales pour le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Payé 20 millions pour Inception de Christopher Nolan, il a été rétribué 10 millions de dollars cette fois-ci.

Tom Cruise, l’une des stars les plus bankables de Hollywood, a été payé entre 11 et 13 millions de dollars pour La Momie (2017). C’est moins que Seth Rogen et ses 15 millions de dollars pour Flarsky.