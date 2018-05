Festival de Cannes: On a (presque) dîné avec Cate Blanchett et Kristen Stewart

Penélope Cruz dans Everybody Knows d'Asghar Fahradi — Mémento Films

Le dîner en l’honneur de « Everybody Knows » a réuni de nombreuses stars.

« 20 Minutes » était là pour essayer de les approcher.

Cate Blanchett, Kristen Stewart, Julianne Moore, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio Del Toro, sans oublier Edouard Baer, le maître de cérémonie : li n’y avait que l’embarras du choix pour manger en bonne compagnie au dîner d’ouverture du Festival de Cannes.

Le menu du dîner d’ouverture @festivaldecannes A post shared by Caroline Vié (@caroklouk2) on May 8, 2018 at 5:14pm PDT

Hélas, quand on n’est pas une star, se glisser à leur table relève de la mission impossible car tous sont fort occupés et ont tous les convives qu’ils souhaitent pour partager des mets délicieux proposés par le chef Bruno Oger.

Joyeux anniversaire !

Javier Bardem et Penélope Cruz ont fêté l’anniversaire d’Asghar Farhani, le réalisateur d’Everybody Knows, qui venait d’être présenté en ouverture. Toute la salle a éclaté en applaudissements pour célébrer le réalisateur iranien qui célébrait ses quarante-six printemps. Il n’y avait aucun moyen de souffler les bougies avec eux.

Kristen et Julianne, copines

Kristen Stewart et Julianne Moore papotaient en bonnes copines et on n’a pas osé les déranger. Idem pour Cate Blanchett en grande (s) conversation (s) laissant clairement entendre qu’elle n’attendait pas que nous lui racontions nos vies. Toutes ont soudain pris place à leurs tables sans laisser le moindre siège pour nous.

L’œil de Benicio

Benicio Del Toro nous a bien lancé un coup d’œil complice mais il a vite été happé et a disparu du radar comme s’il s’était rendu compte qu’il nous avait pris pour quelqu’un d’autre. Quant à Edouard Baer, fort complimenté après sa prestation sur la scène du palais, il s’est également envolé, sans nous, vers sa tablée. Promis, pour la soirée de clôture, on va mettre au point une nouvelle stratégie pour dîner avec les stars !