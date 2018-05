Festival de Cannes: L'actrice Kristen Stewart fait sensation sur la Croisette

Top départ pour le Festival de Cannes ! Ce mardi, Martin Scorsese (à qui sera remis mercredi un Carosse d’or), et Cate Blanchett, la présidente du jury cette année, ont déclaré ouverte cette 71e édition, à l’issue d’une cérémonie d’ouverture orchestrée par Edouard Baer. Si le monde du cinéma avait les yeux braqués sur la scène du Palais des festivals, les internautes, eux, n’ont eu d’yeux que pour l’une des membres du jury : Kristen Stewart.

Can we talk about how absolutely incredible Kristen Stewart looks at Cannes? #goals pic.twitter.com/oTJXrpC2Oa

Si la coiffure audacieuse et le look très pointu de l’actrice ont été salués sur Twitter, c’est un regard lancé par Kristen Stewart envers Cate Blanchett qui n'a cessé de faire parler de lui sur la toile. Une expression bienveillante immortalisée par un photographe lors du photocall du jury ce mardi après-midi. « Amour », « admiration », beaucoup d’internautes semblent avoir été touchés par ce cliché, qui risque probablement de se transformer en mème dans les heures qui suivent…

I need someone look at me like Kristen Stewart looking at cate blanchett lmao 😂 pic.twitter.com/rPJr1SQkHE