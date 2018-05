VIDEO. Festival de Cannes: A quelques heures du lever de rideau, ça s'agite sur la Croisette

COULISSES Pose du tapis rouge et ultimes coups de polish sur les plages au programme…

La pose du tapis rouge a eu lieu mardi après-midi — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le premier tapis rouge du 71e Festival de Cannes a été déroulé ce mardi après-midi.

Les décors de la cérémonie d’ouverture ont été montés pendant cinq jours.

Les plages peaufinent leur décor.

Tic… Tac… Dans deux petites heures, Penelope Cruz, Javier Bardem, Cate Blanchett et les autres membres du jury graviront les 24 marches du palais. Et tout doit être prêt. Au cordeau. Juste en dessous de la monumentale affiche et du fougueux baiser Jean-Paul Belmondo/Anna Karina, les hommes du centre congrès déroule à vue. Le premier tapis rouge de ce 71e Festival de Cannes est en train d’être posé.

« On le change une à trois fois par jour, en fonction de la programmation. En fait, le tapis [long de 55 m] doit être neuf pour chaque projection officielle », explique Christophe Arnould, le très occupé directeur des opérations du Palais des festivals.

Cinq jours de montage pour la cérémonie d’ouverture

A l’intérieur du Grand auditorium, où Todos los saben, le film d’ouverture, sera projeté ce mardi soir, l’heure est aussi aux tout derniers réglages. « Il y a eu cinq jours de montage pour mettre en place le décor de la cérémonie, détaille Philippe Serville, le chef de département régie spectacles. Pour la clôture, c’est un dispositif plus simple. Les éléments sont suspendus, stockés en l’air et il suffira de les redescendre sur scène ».

Sur la Croisette, tout s’anime aussi en attendant le lancement officiel. Derniers coups de peinture, ultimes sessions d’aspirateurs dans les palaces. Les plages, où seront accueillies les stars jusqu’au 19 mai, montent également leurs structures.

Entre le Carlton et le Martinez, Magnum réinstalle son QG. Ecrans géants, décors, bar à glaces (ouvert au public en journée, de 16 h à 19 h)… «Nous y travaillons depuis vendredi. Il faut encore quelques jours, indique-t-on sur place. L’ouverture est programmée jeudi. »