VIDEO. Festival de Cannes: Le réalisateur de «Hôtel Transylvanie 3» a peur de montrer le film à ses enfants

Genndy Tartakovsky parle d'Hôtel Transylvanie 3 à de jeunes fans cannois — C.Vié

Genndy Tartakovsky, réalisateur de la saga animée « Hôtel Transylvanie », a fait une visite éclair à Cannes.

Il a reçu un accueil chaleureux de la part des enfants cannois.

« Hôtel Transylvanie 3 » sera dans les salles françaises le 25 juillet prochain.

Hôtel Transylvanie 3 sort le 25 juillet en France mais le réalisateur Genndy Tartakovsky a pris une journée pour venir rencontrer ses jeunes fans à Cannes. Les bambins maquillés en personnages du film pour l’occasion, lui ont fait un triomphe ce lundi après-midi.

« Je travaille sur ce film avec tant d’énergie que j’en oublie parfois que c’est pour les enfants que je le fais, avoue le réalisateur qui avait déjà signé les deux précédents volets. Cela m’a fait du bien de me ressourcer auprès de ces jeunes passionnés avant de reprendre le collier. » Le cinéaste doit rendre le film à Sony dans moins de trois semaines et il a encore du pain sur la planche.

Dracula en croisière et en amour

Dracula part en croisière et tombe amoureux de la descendante de son ennemi juré dans ce troisième opus que le réalisateur a coécrit. « Il y aura plus de monstres que dans les précédents volets car les héros vont en croiser tout au long de leur voyage », précise-t-il. Tartakovsky était un peu frustré de ne pouvoir montrer de son film qu’il qualifie « d’épisode le plus personnel de la saga. »

Des critiques impitoyables

Il s’est consolé en découvrant - brièvement - Cannes. « C’est la ville du cinéma où on voit même des classiques en noir et blanc comme Casablanca quand on allume la télévision ! », s’exclame-t-il. Il s’est cependant détendu en attendant le verdict de ses pires critiques : ses enfants. « Ils ne me laissent rien passer, même quand je leur dis que Dracula paye leurs études. Ils me terrorisent plus que des monstres de cinéma », plaisante-t-il. Une version du film sera montrée au Festival d’Annecy en juin, un bon test avant de le présenter à ses enfants.