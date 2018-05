VIDEO. Festival de Cannes. Qui est Cate Blanchett, la présidente du jury de cette 71e édition?

PRESIDENTE Cate Blanchett, comédienne engagée et oscarisée deux fois, devrait être une présidente remarquable…

Cate Blanchett dans Manifesto de Julian Rosefeldt — Haut et court

Elle est la douzième femme à occuper cette fonction.

Cette actrice exigeante est aussi engagée dans le combat des femmes.

On la verra bientôt dans le film expérimental « Manifesto » et le polar « Ocean’s 8 »

Cate Blanchett est la douzième femme à présider le jury du Festival de Cannes. Après de grands noms comme Jeanne Moreau (qui l’a fait deux fois), Sophia Loren, Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert, l’actrice australienne de 48 ans prend le relais. 20 Minutes revient sur sa carrière et ses engagements.

On la verra le 23 mai dans Manifesto, film expérimental de Julian Rosenfeldt où elle incarne plusieurs personnages avec passion. Le 13 juin, le public la retrouvera dans Ocean's 8 de Gary Ross où elle fait partie d’une équipe de voleuse avec Sandra Bullock, Anne Hathaway et Rihanna. Ces deux films très différents témoignent du grand écart que peut accomplir l’actrice entre cinéma d’auteur et œuvres destinées au grand public.

La classe de Madame la Présidente

Qu’elle incarne l’Elfe Galadriel dans la trilogie Le seigneur des anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson ou la bourgeoise s’éprenant d’une vendeuse dans Carol de Todd Haynes, la classe semble être dans la nature de Cate Blanchett. Elle a reçu deux Oscars pour Aviator de Martin Scorsese en 2005 et Blue Jasmine de Woody Allen en 2014 mais n’a pas pris la grosse tête. Elle a même déclaré avoir voté pour Marion Cotillard, l’année où cette dernière a été oscarisée pour La Môme, alors qu’elle était elle-même nommée pour Elizabeth, l’âge d’or de Shekhar Kapur !

L’engagement de Madame la Présidente

Pour Cate Blanchett, la vie n’est pas qu’au cinéma. La comédienne s’engage à fond pour les droits des femmes et pas seulement celles d’Hollywood. Elle est l’une des trois cents stars participant à l’association Time's Up (« C’est fini ») qui lutte contre le harcèlement sexuel en aidant financièrement les plus démunies à se défendre. « Nous aimons toutes être sexy, mais ça ne veut pas dire que nous voulons baiser avec vous » a déclaré la comédienne à la cérémonie de InStyle Awards en octobre dernier. Le franc-parler de cette grande dame risque de faire des étincelles au moment des délibérations.