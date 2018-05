VIDEO. Bernardo Bertolucci critique Ridley Scott pour avoir remplacé Kevin Spacey

Le réalisateur Ridley Scott avait préféré refaire les scènes de Kevin Spacey dans Tout l’argent du monde, lorsque ce dernier a été accusé par plusieurs hommes de harcèlement sexuel. Un choix que critique aujourd’hui un autre réalisateur de légende, Bernardo Bertolucci, et ce malgré le scandale qui a motivé ce choix.

#RidleyScott "should be ashamed" of treatment of #KevinSpacey, says #Bertolucci https://t.co/HiYxYRNJsU For real #BernardoBertolucci?