Gary Oldman va assurer une masterclass pendant le festival de Cannes

L'acteur oscarisé Gary Oldman — WENN

Les acteurs Gary Oldman et John Travolta, ainsi que les réalisateurs Chirstoher Nolan et Ryan Coogler, donneront des conférences au Festival de Cannes, en mai prochain, dans le cadre de l’annuel « Rendez-vous with… ». Pendant ces masterclass, ils aborderont leurs carrières en se concentrant notamment sur le cinéma anglais et américain.

Comme le relaye le Hollywood Reporter, le réalisateur Ryan Coogler qui détient le film Black Panther à son actif, sera le premier à s’exprimer le 10 mai. Il sera rejoint par son ami et collaborateur, l’acteur Michael B. Jordan, venu présenter au festival son nouveau film intitulé Farenheit 451.

Le 12 mai, ce sera au tour de Christopher Nolan de donner une masterclass. Le réalisateur de Dunkerque sera accompagné du critique Philippe Rouyer. Tandis que le 15 mai, le biopic de John Travolta sur la mafia, Gotti, sera projeté pour la première fois, avant son discours le 16 mai. L’acteur présentera également une version de Grease pour le quarantième anniversaire du film.

Enfin, Gary Oldman, récemment honoré de l’Oscar du Meilleur acteur, donnera une conférence le 18 mai en compagnie du producteur américain Douglas Urbanski.

