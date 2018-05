«Star Wars»: Deux nouveaux personnages féminins attendus dans l'épisode 9

Rey, interprétée par l'actrice Daisy Ridley. — The Walt Disney Company France

Attendez-vous à voir de nouvelles têtes dans l’épisode 9. En tout cas, le site That Hashtag Show affirme qu’une nouvelle actrice devrait faire son apparition dans le casting du prochain opus de Star Wars. Son personnage ? Une certaine Caro.

Selon nos confrères, Nina Gold, la directrice du casting, serait à la recherche d’une actrice non-blanche, de préférence afro-américaine, ayant entre 18 et 26 ans. Elle décrit Caro comme quelqu’un d'« un naturel captivant et une certaine aisance dans son attitude. » Elle serait un « chef et une solutionneuse de problèmes, intelligente avec un grand sens de l’humour et une forte volonté. Tout cela sans effort de sa part. » Caro serait un des personnages principaux du film.

Deux nouveaux personnages féminins

Les noms utilisés lors des castings de Star Wars sont généralement des noms de code. Il est donc peu probable que ce personnage s’appelle réellement Caro. Récemment, ce même site avait également mentionné un casting pour un autre rôle féminin, celui d’une dénommée Mara, ouvert à des femmes ayant entre 40 et 50 ans.