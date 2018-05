VIDEO. Et si «La révolution silencieuse» était le Harry Potter allemand?

La révolution silencieuse de Lars Kraume — Pyramide Films

En observant une minute de silence dans leur classe, des lycéens changent leur vie à jamais.

« La révolution silencieuse » revient sur l’histoire de ces jeunes gens dans l’Allemagne de l’Est de 1956.

Le film fait penser à Harry Potter en mettant en scène des élèves courageux.

Ils sont dignes d’Harry Potter et de ses camarades, si ce n’est qu’ils ont vraiment existé. Les gamins de La révolution silencieuse de Lars Kraume ont réellement risqué leur vie pour leurs idées, comme le raconte ce film qui fut sélectionné à Berlin.

Leur crime ? Aussi impardonnable que s’ils avaient insulté le puissant sorcier Voldemort. En observant une minute de silence en hommage aux insurgés hongrois réprimés par l’armée soviétique, ils déchaînent la colère de leur professeur, de la direction de l’école et même du Ministère de l’Education. Cette action apparemment anodine va se transformer en affaire d’État et changer leur destin à jamais dans l’Allemagne de l’Est de 1956.

En collaboration avec l’auteur

Comme l’œuvre de J.K Rowling, cette adaptation d’un livre de Dietrich Garstka, l’un des véritables héros de l’histoire, se centre sur un groupe d’élèves. Garstka lui-même a aidé le cinéaste à porter ses souvenirs à l’écran.

Le réalisateur de Fritz Bauer, un héros allemand continue ainsi d’explorer le passé de son pays en décrivant les actes de jeunes gens courageux. « Ces deux films se demandent comment l’Allemagne a pu se frayer un chemin de cette terrible histoire vers l’avenir », raconte-t-il dans une note d’intention.

"La Révolution silencieuse": la leçon de courage de lycéens est-allemands https://t.co/XFY1T0jB0d — Fan de cinéma (@thaumeledone) April 28, 2018

De véritables héros

Ces jeunes gens déterminés et solidaires sont aussi courageux qu’Harry, Hermione et Ron, qui auraient pu les prendre pour modèles. « Ils sont coincés entre la propagande de l’Est et celle de l’Ouest, a déclaré le cinéaste à l’AFP. C’est en confrontant les versions de chacun qu’ils se forgent leur propre opinion. » Celle de citoyens responsables que Lars Kraume décrit avec autant de tendresse que d’admiration pour donner envie de découvrir des héros aussi passionnants que ceux d’une fiction.