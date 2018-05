VIDEO. «Senses»: Un Japonais crée une nouvelle série pour le grand écran et c'est passionnant

Senses 1&2 de Ryusuke Hamaguchi — Art House

« Senses 1 & 2 », qui sort ce mercredi, est en fait la première partie d’une trilogie.

Cette série télé japonaise sort sur grand écran.

Elle raconte comment la disparition d’une jeune femme traumatise son groupe d’amies.

Le petit écran prend le grand d’assaut avec Senses 1 & 2 de Ryusuke Hamaguchi, le premier volet d’une série de plus de cinq heures. Le réalisateur, dont le nouveau film Asako 1 & 2 est sélectionné cette année à Cannes, a remonté son œuvre de façon à la rendre plus exploitable dans les salles de cinéma.

Senses a été découpé en trois parties. Les deux suivantes (Senses 3 & 4 et Senses 5), qui sortent les 9 et 16 mai, complétent cette expérience cinématographique unique où l’on ne s’ennuie pas une seule seconde tant le cinéaste rend ses héroïnes attachantes dès les premières images évoquant d’autres séries bien connues.

Un nouveau « Shokuzai »

Kiyoshi Kurosawa en avait fait de même pour son diptyque Shokuzai sorti en salles en 2013. Senses dépeint l’évolution d’un groupe de femmes quand l’une d’elle disparaît. Décliné en cinq parties évoquant les sens humains - la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher - ces longs-métrages envoûtent le spectateur comme ceux de Kurosawa.

Des « Desperate Housewives » japonaises

C’est une plongée fascinante dans la psyché féminine qu’offre le cinéaste. Chaque personnage est croqué avec un soin méticuleux favorisant le suspense. Si elles ne sont pas toutes femmes au foyer, ces dames ont un petit côté Desperate Housewivesdans la façon dont leurs vies pleines de trous et les rapports souvent vachards sont passés au microscope pour nous passionner.

Senses 1 https://t.co/bVvLQ6K6I9. "Bel objet filmique" en salles à partir du 2 mai. — Laurence Granec (@GranecOffice) April 22, 2018

Un « Twin Peaks » nippon

Le mystère s’épaissit autour de la disparition d’une jeune femme. Qu’est-elle devenue ? Cette question hante son entourage tout autant que le public ce qui permet à Hamaguchi-san de brosser un tableau angoissant du Japon moderne. On pense à Twin Peaksdans sa manière d’exploiter une enquête policière pour décrire la vie de ses personnages et dévoiler leurs secrets.

Des « Big Little Lies » au charme asiatique

Les secrets et autres rivalités se dévoilent grâce à cette tragédie dont les protagonistes ne sont pas toujours reluisantes. Le spectateur va de surprise en surprise quand les masques tombent ce qui n’est pas sans rappeler les péripéties de Big Little Lies dont on meurt d’envie de découvrir tous les mystères. Au Japon comme ailleurs, la nature humaine sert de matière première à de belles séries riches en péripéties.