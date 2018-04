Box-office: «Avengers: Infinity War», meilleur démarrage pour un film Marvel Studios en France

Extrait de la bande-annonce de «Avengers: Infinity War», en salle le 25 avril 2018 — Marvel Studios

Il était attendu, mais peut-être pas à ce point-là. Lors de sa première journée d’exploitation en France, mercredi, Avengers : Infinity War, le film de super-héros de tous les super-héros, a réalisé 405.058 entrées sur 843 copies, soit le meilleur démarrage pour un film du Marvel Cinematic Universe en France. Il fait ainsi mieux que les deux premiers Avengers, respectivement à 301.470 et 333.303 entrées.

#AvengersInfinityWar réalise 405058 entrées pour son 1er Jour France dans 843 salles (3,2M€ de recettes). C’est le meilleur démarrage de la franchise @Avengers et le 2ème meilleur score 2018. cc @DisneyFR @MarvelFR pic.twitter.com/k6YOW3grkM — Box Office France (@boxofficefr) April 26, 2018

Spider-Man 3, super-héros Marvel mais film Sony, reste imbattable du haut de ses plus de 800.000 entrées le jour de sa sortie en 2007, suivi par les deux autres films Spider-Man et par The Dark Knight Rises. Avengers : Infinity War réalise également le deuxième meilleur démarrage de l’année 2018, derrière… La Ch’tite Famille de Dany Boon. Un autre genre de super-héros.

