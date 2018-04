Corée du Sud: Des statues de «Black Panther» vandalisées

Les statues ont été retrouvées à terre. — Yonhap News TV

Les super-héros n’ont pas la cote à Busan. La ville portuaire sud-coréenne, où ont été tournées plusieurs scènes d’actions du film Black Panther, avait reçu de la part de Disney deux statues de la Panthère noire pour commémorer la sortie du film. Mais toutes les deux ont été vandalisées à un mois d’intervalle, apparemment par des passants ivres, rapportent les médias coréens.

Le premier forfait a été commis mi-mars, un mois après la sortie du film. La statue a été retrouvée un matin en bas de son piédestal, faisant grand bruit sur les réseaux sociaux en Corée. Un homme de 32 ans, identifié par les caméras de surveillance, a été arrêté pour les faits, qui auraient été commis alors qu’il était ivre.

Scène de poursuite

Un mois plus tard, c’est l’autre statue qui a été endommagée sur une plage, cette fois loin des caméras. Une femme de 24 ans a cependant fini par se rendre à la police, rapporte le site Kotaku. Ivre au moment des faits, elle affirme être tombée sur la statue en voulant se prendre en photo avec une amie.

L’affaire a été prise très au sérieux, notamment par le Conseil du film coréen. En plus d’avoir accueilli le tournage de passages de Black Panther dans son marché Jagalchi, le plus grand marché de fruits de mer de Corée, et d’avoir servi de décor a une scène de poursuite sur les chapeaux de roues dans la ville, Busan accueille depuis 1996 un festival international du film. Sur les réseaux sociaux, des fans du film ont fait remarquer que les statues n’étaient probablement pas construites en vibranium, le métal imaginaire dont sont notamment faites les semelles de Black Panther.