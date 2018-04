VIDEO. «Venom»: Tom Hardy se transforme en immense bestiole dans un trailer inédit

L'acteur britannique Tom Hardy. — James Gourley/Shutterst/SIPA

Le premier teaser vidéo du film Venom de Ruben Fleischer avait laissé les fans du comics sur leur faim. Pour cause, on n’y voyait aucune image de la créature. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée à la CinemaCon. Dans ces nouvelles images, on voit Tom Hardy, qui campe Venom, aka Eddie Brock, se transformer en une immense bestiole. De quoi ravir les fans.

Le spin-off de la franchise « Spider-Man » est attendu en salles le 10 octobre prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, Venom est dans les comics l’un des adversaires les plus emblématiques de Spider-Man​.