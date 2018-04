VIDEO. Que peut-il se passer dans «Avengers: Infinity War»? On a relu les comics, on vous dit tout

Extrait de la bande-annonce de «Avengers: Infinity War», en salle le 25 avril 2018 — Marvel Studios

Avengers 3 : Infinity War sort dans moins d’un jour, mercredi, et il s’agit de l’événement cinéma de l’année, le film de super-héros de tous les super-héros, l’apothéose du Marvel Cinematic Universe, un double blockbuster à 400 millions de dollars… et pourtant un film encore très mystérieux. Malgré sa promotion rouleau compresseur et ses nombreux teasers et trailers, Avengers : Infinity War préserve son intrigue au maximum. D’autant plus qu’il sera suivi l’année prochaine d’un Avengers 4, au titre volontairement gardé secret.

Alors, si, on sait que le grand méchant Thanos, teasé depuis le premier Avengers en 2012, débarque enfin sur Terre pour compléter sa collection de Pierres d’infinité, qui lui donneraient tous les pouvoirs. Il sera aidé dans sa quête par l’Ordre noir. Voilà, c’est tout. Mais comme pour les précédentes productions Marvel, les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely se sont inspirés de comics existants, et ici deux séries précises : The Infinity Gauntlet et sa suite The Infinity War écrites par Jim Starlin et publiées en 1991-1992 d’un côté, et Infinity de Jonathan Hickman de l’autre. 20 Minutes les a relus et vous dit tout ce qu'il pourrait potentiellement se passer dans le film.

- ATTENTION AUX SPOILERS - ATTENTION AUX SPOILERS -

Vers l’infini et au-delà

Dans The Infinity Gauntlet, Thanos a réuni les six Pierres d’infinité sur son Gant, lui octroyant autant de pouvoirs qu’un Dieu. Il est prêt à tout pour plaire à la Mort, entité cosmique et personnification de la mort. Même à tuer la moitié de l’humanité. Adam Warlock mène la résistance avec les derniers super-héros vivants, et réussit à récupérer le Gant de l’Infini pour ressusciter tout le monde. The Inifinity War explore comment l’utilisation la plus objective et morale possible du Gant de l’Infini a fini par créer un double maléfique d’Adam Walock, le Mage.

L’arc Infinity envoie, lui, les Avengers dans l’espace lutter contre les Builders, la plus ancienne race de l’univers, et Thanos en profite pour attaquer la Terre. Adam Warlock, le Mage, les Builders… tous ces personnages n’existent pas dans le MCU actuel, si ce n’est un clin d’œil à Adam Warlock à la fin des Gardiens de la galaxie 2. Mais son réalisateur James Gunn a assuré qu’Adam ne sera pas dans Avengers : Infinity War.

Les Pierres d’infinité

Il devient clair que les auteurs se sont librement inspirés de ses comics, comme pour Captain America : Civil War, et se focaliseront sur Thanos et les six Pierres d’infinité. Enfin cinq pour l'instant, car la dernière, la Pierre de l’âme, est toujours introuvable et pourrait être le MacGuffin du film. Certaines théories la placent au Wakanda de Black Panther, voire qu’elle serait Iron Man lui-même, car comme le dit Howard Stark à son fils Tony, dans Iron Man 2 : « Tu es et resteras ma plus grande création. » L’homme de fer serait-il en danger ?

La mort de Captain America

« Tout le monde est en danger », martèle les réalisateurs et frères Russo. C’est vrai que pour l’instant, les super-héros Marvel mourraient pour mieux ressusciter. Mais comme Infinity War marque la fin d’un cycle, plusieurs personnages pourraient passer l’arme à gauche. Pour de bon. Il n’est pas à écarter que des seconds rôles comme Loki (Tom Hiddleston), Hawkeye (Jeremy Renner) ou Vision (Paul Bettany) servent d’exemples, et de victimes, de la puissance de Thanos. Mais aussi qu’un super-héros star comme Captain America ou Iron Man se sacrifie à la fin du film.

Le choix le plus logique reste Captain America, à la fois parce que son interprète Chris Evans a déjà annoncé qu’il raccrocherait son bouclier après Avengers 4, alors que Robert Downey Jr. n’est « que » Tony Stark depuis dix ans, mais aussi parce que le leader des Avengers devrait déjà être mort. En effet, Capitain America est tué à la fin de Civil War… le comics. Le film l’épargnait, pour mieux créer la surprise dans Infinity War ? Si les films rejoignent les comics, Bucky Barnes (Sebastien Stan) devrait reprendre le costume étoilé.

Le titre d’Avengers 4

Le mystère de tous les mystères. Pourquoi Marvel n’a toujours pas annoncé le titre officiel d’Avengers 4. A l’origine, les deux films étaient Infinity War - Part 1 & 2. Puis le deuxième film a perdu son titre, car il pourrait s’agir d’un spoiler. Si Avengers 4 devient un simple Avengers : Infinity Gauntlet, on pourrait comprendre la déception des fans. En revanche, l’une des rumeurs penche pour Secret Invasion, du nom de l’événement comics Marvel de 2008.

Le lecteur y découvrait que la race extraterrestre des Skrulls avait secrètement envahi la Terre et même remplacé plusieurs super-héros par des imposteurs. Or, des photos du tournage d’Avengers 4 ont fuité et révèlent que le film revisitera des scènes des précédents films. De même, les Skrulls seront au coeur de l’intrigue de Captain Marvel, qui sort le 6 mars 2019… soit un mois avant Avengers 4.