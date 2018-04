VIDEO. «La route sauvage», un road-trip escorté par Steve Buscemi et Chloë Sevigny

Charie Plummer dans La route sauvage d'Andrew Haigh — Ad Vitam

« La route sauvage (Lean on Pete) » suit la cavale d’un ado fan des chevaux.

Steve Buscemi et Chloë Sevigny y donnent la réplique à Charlie Plummer, qui fut récompensé à Venise.

Sa rencontre avec les deux personnages va bouleverser la vie du jeune héros.

Récompensé à Venise, puis aux Arcs et à Valenciennes, La route sauvage (Lean on Pete) d’Andrew Haigh permet au réalisateur de 45 ans de s’intéresser à la jeunesse. C’est la cavale d’un adolescent incarné par Charlie Plummer (aucun lien de parenté avec Christopher) et du cheval qu’il a volé, que décrit ce raod-movie riche en surprises.

Si Charlie Plummer a reçu un prix à la Mostra de Venise pour sa prestation de gamin laissé à l’abandon, il est épaulé par de fortes pointures pour faire vivre cet écorché vif créé dans Cheyenne en automne, un roman de Willy Vlautin paru chez Albin Michel. Steve Buscemi et Chloë Sevigny, toute en retenue, font bénéficier le jeune comédien de leur expérience.

Steve Buscemi, le sale type sympathique

Steve Buscemi et Charlie Plummer ont été partenaires sur la série Boardwalk Empire. Le grand acteur au physique très particulier vu notamment chez les frères Coen et Quentin Tarantino compose un personnage de mentor, entraîneur de courses hippiques vieillissant et bourru. « Steve dégage une sympathie immédiate quel que soit son rôle », précise Andrew Haigh dans le dossier de presse. Les rapports tumultueux entre l’ado et ce patron coriace constituent un point fort du film.

Chloë Sevigny à cheval sur ses principes

Andrew Haigh a choisi Chloë Sevigny notamment parce qu’elle connaissait bien Steve Buscemi et que l’alchimie a donc été immédiate entre les deux comédiens. « J’ai toujours aimé jouer des femmes actives qui ne sont pas de petites choses fragiles », insiste la comédienne. Elle le prouve avec ce rôle à la fois maternel et rude d’une cavalière un brin psychorigide. Sa rencontre sera un élément déclencheur vers l’âge adulte pour le héros dans ce beau film à ne pas rater.