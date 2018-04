VIDEO. «Marion»: La star du porno HPG se regarde le nombril (mais pas que)

Marion de HPG — HPG production

Le hardeur HPG fait le point sur sa vie et sur son couple.

Entre fiction et documentaire, « Marion » lui permet de livrer ses états d’âmes.

Le film sort en version soft au cinéma avant d’être distribué en version hard sur Canal +.

Le hardeur HPG n’en finit pas de se regarder le nombril et plus si affinité. Après avoir évoqué sa paternité dans Fils de, le voilà qui se penche sur son couple pour Marion dont Gwenaëlle Baid, son épouse à la ville, assure la voix off. Cette autofiction masturbatoire surprend par sa façon d’entremêler documentaire et fiction.

Hervé-Pierre Gustave va jusqu’à se dédoubler pour mieux s’interroger. Comment peut-on survivre à deux quand on pense moins avec sa tête qu’avec sa queue et que la jalousie s’en mêle ? Telle est la problématique de ce film joyeusement autocentré qui sort en salles dans une version soft, mais qui sera diffusé en version hard sur Canal + en juin.

Parler ou faire l’amour

A 51 ans réels (49 balais avoués dans le film), HPG met l’accent sur deux activités : le sexe et la parlotte. Il entreprend ses partenaires sur ses doutes au sujet de la fidélité et des remords, allant même jusqu’à s’interrompre en pleine manœuvre pour dessiner un schéma résumant ses états d’âme. C’est tout juste s’il ne se lance pas dans un PowerPoint à la grande surprise d’une charmante dame qui manie aussi le feutre avec entrain.

Courir ou faire l’amour

Il court, il court le HPG après le bonheur, la jouissance et la sérénité. Pour ce faire, il a tendance à se mettre tout nu avec des rangers. Il ne s’arrête que pour baiser, jouer au tennis (parfois les deux en même temps) ou s’affubler d’une perruque filasse du plus heureux effet afin de s’auto-présenter dans une salle de cinéma quasi déserte.

Aimer ou faire l’amour

L’amour, ce n’est pas simple quand on est HPG et qu’on doit composer avec des femmes qui vous mènent par le bout du nez (pas que). D’une ancienne fiancée passée du statut de vierge timide à celui de ribaude de compétition à une trentenaire qui regarde quasiment sa montre pendant qu’il l’honore, notre homme n’est pas ménagé. Surtout quand sa femme (de fiction) s’envoie en l’air avec un voisin et l’invite à regarder.

Faire l’amour ou faire l’amour

Au fond, le sexe, ça fait tourner le monde et vibrer HPG qui en arrive à se dire qu’à la cinquantaine, il serait peut-être temps d’être heureux sans trop se prendre la tête. C’est au moment de sa conclusion qu’une tendresse véritable pour le bon Pierre-Hervé se dégage de Marion. Certes, HPG a un peu la grosse tête (ok, toujours pas que) mais il ose se montrer à nu aussi bien physiquement que psychologiquement sans tenter de s’angéliser. Et ça, c’est culotté !