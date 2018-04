VIDEO. Paula Beer: «Il faut être masochiste pour choisir un métier qui nous met dans des états pareils»

Paula Beer dans Transit de Christian Petzold — Piffl / Arne Höhne. Presse + Öffentlichkeit/Film du Losange

Paula Beer a été récompensée à Venise pour son rôle de fiancée tragique dans « Frantz ».

« Transit » lui offre un nouveau personnage d’amoureuse passionnée.

La jeune révélation allemande en a bavé pour donner vie à cette héroïne à fleur de peau.

On avait quitté Paula Beer, récompensée à Venise pour Frantz de François Ozon, où elle essayait de se guérir de la mort de son fiancé après la Première Guerre mondiale. On retrouve la jeune révélation allemande dans Transit de Christian Petzold qui lui offre le rôle d’une jeune femme lancée à la recherche désespérée de l’homme qu’elle aime.

Le réalisateur de Barbara (2012) et de Phoenix (2015) entremêle les destins de personnages tentant de survivre en 1940. Ce faisant, il transpose le roman d' Anna Seghers dans le Marseille d’aujourd’hui. « Ce décalage apporte une âme supplémentaire au film, explique Paula Beer à 20 Minutes. Ce que vivent les héros est assez proche des épreuves que subissent les migrants de nos jours. »

Paula est une bosseuse

Paula Beer, 23 ans, a beaucoup réfléchi à ce personnage de femme passionnée et malmenée par l’Histoire. « Certains rôles demandent une grande préparation, précise-t-elle et c’était le cas de celui-ci où j’ai mis un bon moment à comprendre cette héroïne à la fois coincée par le passé et attirée par l’avenir. » Elle s’est interdit de lire le roman pour ne pas être influencée, préférant se concentrer sur le scénario. « Cette femme a parfois un comportement de garce, mais il ne fallait pas qu’elle devienne antipathique car elle est tout simplement humaine », dit-elle.

Paula s’estime « masochiste »

Paula Beer en a bavé, notamment lors de scènes plutôt violentes face à son partenaire Frank Rogowski (vu dans Happy End de Michael Haneke). « Il faut vraiment être masochiste pour choisir un métier qui nous met dans des états pareils, avoue-t-elle. En même temps, c’est une bonne façon d’éprouver des sensations inédites, sans avoir à les expérimenter dans la vraie vie. » La comédienne refuse catégoriquement de tricher et de se protéger. « C’est une façon de vivre une existence complète, comme si elle avait été concentrée sur une courte période de temps. »

Paula a gardé son esprit d’enfant

C’est peut-être parce qu’elle a commencé gamine au théâtre et à la télévision que Paula Beer est aussi mûre dans sa façon d’aborder son travail. Elle peut aussi se montrer enfantine quand elle parle du Chant du loupd’ Antonin Baudry où elle donne la réplique à Omar Sy, Reda Kateb et Mathieu Kassovitz. « C’est un film sur les sous-marins nucléaires. Ils ont même construit un vaisseau grandeur nature en studio : c’était épatant ! » s’exclame la comédienne. On est ravis de voir qu’au naturel, elle est largement moins torturée que les personnages qu’elle se plaît à incarner.