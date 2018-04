Bientôt des salles de cinéma Netflix?

COURSE AUX OSCARS Le géant de la SVOD Netflix chercherait à acquérir une chaîne de salles de cinéma sur le sol américain…

Les productions Netflix bientôt sur grand écran ? Le géant de la SVOD Netflix aurait souhaité racheter la chaîne de cinéma américaine, Landmark Theaters, (qui dispose de 53 cinémas rassemblant 227 écrans aux Etats-Unis), selon The Los Angeles Times. Objectif ? Permettre à ses films d’être plus facilement éligibles à la course aux Oscars.

Netflix a renoncé à cette acquisition, estimant le prix trop élevé. Les dirigeants de Netflix seraient prêts à s’offrir des salles obscures à New-York et à Los Angeles, afin de permettre aux productions de la firme de Los Gatos de concourir dans les festivals et cérémonies du 7e art.

Une sortie simultanée sur la plateforme et sur grand écran

Ted Sarandos, le responsable des contenus chez Netflix, veut sortir leurs films sortir simultanément ses productions sur sa plateforme et sur grand écran. Une situation que refusent les exploitants de salles. En ayant ses propres grandes salles, Netflix serait potentiellement libre de faire ce que bon lui semble. Pour être éligible à la course aux Oscars, un film doit être sorti dans un minimum de salles et durant un laps de temps précis aux Etats-Unis.

Sur le territoire américain, Netflix pourrait sortir simultanément ses productions sur sa plateforme et sur grand écran, un cas de figure impossible en France en raison de la chronologie des médias, le nœud du problème pour les films Netflix à Cannes. Bref, nous avons peu de chances de voir Bright ou Annihilation sur grand écran.