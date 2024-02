Singapour aurait sorti le chéquier pour s’assurer l’exclu sur Taylor Swift

«You Belong With Me » (Ta place est avec moi)… Un morceau de Taylor Swift qui résume bien la position de Singapour en amont de la tournée événement de la chanteuse, The Eras. Soucieux de s’assurer l’exclusivité régionale du show, les Singapouriens auraient accordé une subvention aux tourneurs pour que la cité-Etat accueille les seuls concerts en Asie du sud-est de Taylor Swift.

Dans un communiqué, le ministère de la Culture et l’Office de tourisme de Singapour ont en effet indiqué qu’ils avaient travaillé directement avec les organisateurs de la tournée pour mettre au point cette étape. Ils confirment implicitement une déclaration du Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, qui avait affirmé que Singapour avait conclu un accord d’exclusivité avec Taylor Swift. Les autorités singapouriennes n’ont pas pour autant révélé le montant de la subvention, s’abritant derrière la confidentialité des contrats signés.

Une stratégie réfléchie

Objectif affiché par Singapour : « générer des bénéfices significatifs pour l’économie » de la Cité-Etat et confirmer son statut d’étape incontournable pour les tournées internationales. Après la pandémie de Covid-19, Singapour a en effet attiré de nombreux artistes d’envergure internationale, dont le groupe sud-coréen féminin de K-pop Blackpink, les chanteurs et musiciens britanniques Harry Styles et Ed Sheeran et le groupe pop rock britannique Coldplay.

Taylor Swift doit donner début mars six concerts à guichets fermés au Stade national de Singapour où plus de 300.000 spectateurs sont attendus. Après Singapour, la chanteuse poursuivra sa tournée en Europe. Les bénéfices de cette tournée sont estimés à 2 milliards de dollars.