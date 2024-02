Les organisateurs du concours de l’Eurovision ont fini par trancher. Ils ont définitivement écarté jeudi l’idée d’exclure Israël de la compétition, contrairement à ce qu’ils avaient fait pour la Russie au lendemain de l’invasion par le pays de l’Ukraine en 2022.

En revanche, selon le média israélien Ynet, une chanson avec laquelle l'Etat hébreu voulait concourir a été rejetée après que l'Union européenne de radiotélévision (UER), qui regroupe les diffuseurs et chapeaute la compétition, a demandé à « vérifier qu'elle ne contenait pas de message politique ». Une exigence conforme au règlement et qui « n'est pas inhabituelle ». En 2021, la Biélorussie avait été exclue du concours car elle n'était pas parvenue à proposer dans les délais imparties une chanson n'enfreignant pas « la nature non-politique » de l'événement.

Le site Ynet précise que deux autres chansons sont envisagées et que le comité de séléction se réunira samedi pour trancher une fois que l'UER aura validé le contenu des paroles.

L'UER a par ailleurs assuré que l'Etat hébreu prendra bien part à l'Eurovision, malgré les appels à bannir Israël du concours émanant de plusieurs pays à la suite de la guerre à Gaza, déclenchée par l’attaque lancée le 7 octobre par le Hamas depuis la bande de Gaza. Ce sont depuis les pays nordiques (Islande, Norvège et Suède) que les premières contestations s’étaient faites entendre, dès l’annonce de la participation d’Israël le 5 décembre dernier.

« Un événement musical apolitique »

« Les comparaisons entre les guerres et les conflits sont complexes et difficiles et, en tant qu’organisme de média apolitique, il ne nous appartient pas de les établir », a déclaré à l’AFP Noel Curran, le directeur général de l’UER.

« Le concours Eurovision de la chanson est un événement musical apolitique et une compétition entre les radiodiffuseurs de service public membres de l’UER. Il ne s’agit pas d’un concours entre gouvernements », relève Noel Curran, précisant que l'UER est « consciente » des nombreuses voix qui s’élèvent pour exclure Israël du concours de cette année.

Dans le cas d’Israël, explique-t-il, « nos organes directeurs (…) ont convenu que le radiodiffuseur public israélien Kan satisfaisait à toutes les règles du concours pour cette année et qu’il pouvait participer comme il l’a fait au cours des 50 dernières années ».

En revanche, poursuit-il, « dans le cas de la Russie, les radiodiffuseurs russes avaient été suspendus de l’UER en raison de leurs manquements persistants à leurs obligations de membre et pour avoir violé les valeurs du service public ».

Et il souligne que la relation entre la chaîne publique Kan et le gouvernement israélien est « fondamentalement différente » de celle qui existe entre la télévision russe et Moscou, faisant valoir que le gouvernement israélien a « menacé ces dernières années de fermer le radiodiffuseur ».