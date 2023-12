Tremblement de terre en tête du hit-parade britannique pour Noël

Machine à tubes, Wham a mis trente-neuf ans à atteindre le sommet du hit-parade britannique à Noël. Pourtant la chanson Last Christmas avait été écrite par George Michael, et interprétée par le chanteur et son binôme Andrew Ridgeley, pour s’installer en haut des charts. Mais en 1984, année de sa sortie, c’est le titre Do They Know It’s Christmas de Band Aid, chantée par plusieurs artistes britanniques, dont George Michael, pour récolter des fonds pour pallier la famine en Afrique, qui avait pris la première classe du classement pour les fêtes de fin d’année.

Il a donc fallu attendre 2023, révèle Official Charts, pour que Last Christmas soit en tête du hit-parade britannique au moment de Noël. Andrew Ridgeley s’est réjoui de ce succès et a eu une pensée pour son ami George Michael, décédé le 25 décembre 2016 : « George aurait été surexcité que nous soyons enfin numéro 1 à Noël. Yog [surnom de George Michael] a dit qu’il avait écrit Last Christmas avec l’intention d’être numéro 1 à Noël. Mission accomplie ! »