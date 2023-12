Les valises, les montres, la voiture, le maquillage gratos pendant une année, ne resteront qu’un doux rêve, celui d’une soirée même, pour Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsaï. Pourtant, cette première dauphine a bien failli remporter le célèbre concours de beauté Miss France 2024 samedi soir, à une voix près, rapporte le site d’information TF1 Info.

A la désignation des cinq dernières candidates toujours en lice, il suffisait d’aller sur les réseaux sociaux pour constater les nombreux supporteurs que comptait la Guyanaise. En vain… A la Guyane, c’est le Nord-Pas-de-Calais que préférait, à ce moment de la soirée, le jury du concours. La miss du Nord, Eve Gilles, suivie de près par Miss Languedoc et même de Miss Normandie arrivée ex æquo avec Miss Ile-de-France en troisième position.

Public et jury pas du tout du même avis

Un choix bien différent donc de celui du public qui, selon la grille des résultats assure TF1 portait bien Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsaï, tout en tête des suffrages. Pour être plus précis, au premier tour (c’est-à-dire le passage de 15 candidates aux cinq finalistes) rappelle le site d’information, le public avait donc mis Miss Guyane en première position, suivie de Miss Guadeloupe, Miss Nord-Pas-de-Calais fermant la marche du podium.

Au second tour, le jury et le public n’étaient toujours pas d’accord et c’est bien Miss Guyane qui était toujours la favorite du public, suivie de Miss Guadeloupe puis Miss Nord-Pas-de-Calais. A la différence du jury, entièrement féminin, qui a une nouvelle fois renouvelé sa faveur à Eve Gilles, devant Miss Provence, ex æquo avec Miss Languedoc, plaçant Miss Guyane en quatrième position seulement. Une dernière position qui coûte un point au classement à Miss Guyane, et bien plus encore… son rêve de couronne.