Cela fait près de vingt ans que le festival mettait à l’honneur la culture jeu vidéo à Rennes. Malheureusement pour les amateurs de gaming, le Stunfest n’aura pas lieu l’an prochain. Dans un communiqué, l’association 3 Hit Combo qui organise l’événement évoque les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée, plombée par un « déficit structurel. » « Nous avons fait notre possible mais l’activité de l’association et la dimension du festival ne permettent pas de trouver un équilibre financier », souligne l’association.

Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette mauvaise passe économique. L’inflation tout d’abord qui a fait s’envoler les coûts d’exploitation. Le festival a également accueilli moins de monde en mai lors de sa dernière édition, « peine à rassembler suffisamment de sponsors » et a « interdiction de recourir à du mécénat ».

Un « renouveau possible » en 2025

Dans ce contexte, quatre salariés de l’association ont également été licenciés et un poste non renouvelé. Réduite à deux personnes, l’organisation du festival n’entend pas pour autant baisser les bras. Elle prévoit l’an prochain « une année de transition » pour redéfinir ses missions avec l’espoir d’un « renouveau possible » pour le Stunfest en 2025.

Mais « le festival devra nécessairement être repensé et redimensionné », prévient-elle, appelant « toutes les forces vives » à continuer à se battre « pour promouvoir du jeu vidéo alternatif, radical et indépendant. »